“المواطن” تحصل على مخاطبة الاتحاد السعودي للأندية بخصوص عدد الأجانب

المواطن - طارق سعد

حصلت “المواطن” على نسخة من خطاب الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي يطالب فيه الأندية التي تخوض منافسات (دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، دوري الدرجة الثانية) بإرسال مرئياتها وتوصياتها حيال عدد الأجانب المتواجدين لكل درجة.

ويحق لأندية دوري المحترفين تسجيل 8 لاعبين أجانب، و6 أجانب لدوري الدرجة الأولى، ولاعبين أجنبيين لدوري الدرجة الثانية.

وتأتي الخطوة التي قام بها اتحاد القدم بعد مضي أقل من عام على إقرار عدد الأجانب الـ 8 في دوري المحترفين، حيث سُمح في الموسم الماضي بتسجيل 6 أجانب.

ومن المتوقع أن يُصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قراره بشأن تقليص عدد الأجانب من عدمه في نهاية الموسم الحالي.