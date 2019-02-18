“المواطن” تنقل صرخة أهالي الشفية والقاحة لفتح الطرق المتضررة من الأمطار

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المسيجيد

طالَبَ أهالي الشفية والقاحة والقرى التابعة لها وعابرو طريق المسيجيد _القاحة ” التابع لمركز المسيجيد والقاحة بمحافظة “بدر “، بمنطقة المدينة المنورة عبر “المواطن” بلدية المسيجيد والقاحة ووزارة النقل، بضرورة فتح وصيانة الطريق الرابط بين الشفية والقاحة بعد تأثره من هطول الأمطار مؤخراً.

وأوضح السكان أن معاناتهم تبدأ من بعد مفرق الشفية على طريق الشفية والقاحة، الذي تضرر مؤخراً من الأمطار التي هطلت على المنطقة وتسببت في تضرر الأسفلت.

وأكد الأهالي أن تضرر الطريق من الأمطار ، أعاق حركة الطلاب والطالبات والموظفين، مطالبين بلدية المسيجيد والقاحة وإدارة الطرق والنقل، بصيانة الطرق المتضررة على وجه السرعة.

وكانت الأمطار الغزيرة والسيول التي هطلت في الأسابيع الماضية على الطريق ، قد تسببت في قطع الطرق الإسفلتية في الطريق الرئيسي الرابط بين الشفية والقاحة .