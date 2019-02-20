المواقع المقترحة لملاعب الأربعة الكبار في الرياض وجدة

المواطن - مروة نبيل

تترقب جماهير أندية الأهلي والهلال والنصر والاتحاد، معرفة الأماكن المرشحة لإنشاء أربعة ملاعب على الطراز العالمي.

وأشار “مشاريع السعودية” إلى أن هناك ستة مواقع مقترحة لإقامة الملاعب الجديدة للنوادي الأربعة الكبرى، وقام باختيار ثلاثة مواقع في كل من جدة والرياض.

ومن المواقع المقترحة لإقامة ملاعب الأربعة الكبار في الرياض:

قاعدة الملك سلمان الجوية:

تستخدم قاعدة الملك سلمان الجوية حاليًّا في عمليات تدريب الطيارين العسكريين، وتبلغ مساحتها قرابة 3 مليون متر مربع، وهي تُمثل الجزء الغربي من طار القاعدة، والتي سيتم تحويلها قريبًا إلى مركز حضري أو حديقة مركزية.

ويعود سر ترشيح قاعدة الملك سلمان الجوية لإقامة أحد ملاعب الرياض، إلى أنها أرض خام كبيرة الحجم ومملوكة للدولة، ما يُسهل الوصول إليها من جميع الجهات، ويجعل فكرة إقامة النادي هناك ذات تكلفة أقل من غيرها وأكثر ربحية بنفس الوقت، خاصة عند تأجير الملعب لإقامة المناسبات والاحتفالات.

أرض الرائد:

تصل مساحة أرض الرائد لـ612 ألف متر مربع، وتُخطط الشركة المالكة للأرض وبالاتفاق مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى إنشاء مدينة رقمية تحتوي على مول و4 أبراج مكتبية ومنطقة قصور ومناطق ترفيهية ومبانٍ سكينة تتوسطها منطقة مائية عملاقة.

وتأتي أرض الرائد ضمن حزمة من الأراضي الخام المتجاورة، والتي يملكها صندوق المستثمر العقاري المدينة الرقمية.

وادي لبن:

تبلغ مساحة الأرض 950 ألف متر مربع، ترتفع 90 مترًا عن قاع وادي لبن، ويصل طول الإطالة لـ4 كم، وتم تخصيص هذه الأرض كـ”مركز حضري” ذات كثافة سكانية عالية في المخطط التنظيمي المعتمد لمدينة الرياض.

ويتميز الموقع بجودة الهواء ومرور تيارات هوائية من الوادي قادمة باتجاه الشمال ابتداء من شهر مايو وحتى أغسطس، ويمكن استغلال ميزة التيارات الهوائية في عملية التهوية الطبيعية للملعب.

ومن المواقع المقترحة لإقامة ملاعب الأربعة الكبار في جدة:

إستاد معهد قوات الدفاع الجوي:

يرجع تاريخ إنشاء الإستاد إلى عام 1989 بسعة 50 ألف مقعد، وتحتوي أرضيته على نجيلة طبيعية مزودة بنظام ري أوتوماتيكي، بجانب توفر لوحة رقمية إلكترونية وأجهزة توقيت أوتوماتيكية لها خاصية عرض الصور المتحركة.

ويحتوي الملعب على مسارات للسباق والحواجز بجانب القفز العالي والطولي والقفز بالزانة، ورمي الرمح والقرص، ومن أبرز مزايا الملعب أنه مغطى بالكامل ويوفر مقاعد مريحة، وليست صبات أسمنتية.

ويتميز الإستاد بامتلاكه لصالات ومرافق متنوعة منها ملعب رديف، صالة سباحة، ملعب تنس، وصالة مغلقة تتسع لـ9 آلاف شخص ومركز طبي متكامل.

قلب جدة:

تقع الأرض في وسط جدة في منطقة التقاء تكثر فيها حركة التنقل بين مختلف الأحياء وتتميز باحتوائها على عدة عناصر جدب ومرافق متنوعة، وتصل مساحة الأرض الخام 205 آلاف متر مربع، تُصنف كمنطقة تطوير خاصة، ويبلغ سقف الارتفاع المسموح به إلى 298 مترًا.

الموقع القديم لمصنع الأسمنت:

تقع الأرض في حي النهضة 3، وهو موقع إستراتيجي بطريق الملك عبدالعزيز أحد أشهر الطرق التجارية الفاخرة في مدينة جدة، وبالقرب من شاطئ البحر الأحمر ومطار الملك عبدالعزيز، وتبلغ مساحتها مليون متر مربع، ويمكن السماح بالبناء عاموديًّا بحد أقصى 200 متر.