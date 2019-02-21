المياه توضح حقيقة كفّ يد أحد منسوبيها بسبب تعرضه لأزمة صحية

المواطن - الرياض

نفت شركة المياه الوطنية، الأنباء المتداولة، بشأن كفّ يد أحد منسوبيها، نتيجة تعرضه لأزمة صحية.

وقالت شركة المياه الوطنية، في بيان لها، “نلفت عناية السادة الكرام إلى ما تم التطرق إليه في البرنامج التلفزيوني “تم” على شاشة القناة السعودية الأولى، بشأن قيام الشركة بكف يد أحد منسوبيها نتيجة تعرضه لأزمة صحية، والذي نسأل الله له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، فإنه عارٍ من الصحة”.

وأوضحت الشركة في بيانها: “نثمّن ونعتزّ بكل من عمل مع الشركة في خدمة الوطن والمستفيدين، إلا أن ما تمت الإشارة إليه في برنامج “تم” غير صحيح ولا يعكس حقيقة الأمر الذي ذكره الموظف”.

وأضافت المياه الوطنية “حرصًا من الشركة على الشفافية وتوضيح ما تم بخصوص الموظف، تؤكد أنه لم يتم كف يد الموظف كما ذكر في البرنامج، وأن ما جرى حتى تاريخه يتماشى مع اللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة”.