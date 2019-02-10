الميموني لـ”المواطن”: توطين العقار يسهم في خروج ٥٠٪؜ من الفاسدين

المواطن - الرياض

أكد المؤسس والمدير العام لشركة بوابة الخليج العقارية الأستاذ عسكر الميموني، أن السوق العقاري بداخله فاسدون ومتسترون، مبيناً أن مَن يتحكم في السوق العقاري هم الوافدون.

وأضاف الميموني، لـ”المواطن“، أن توطين العقار يساهم في خروج ٥٠٪؜ من الفاسدين المتسترين على الوافدين مشدداً على حماية العقار من التشويه وردع الفاسدين.

وقال: إن توطين العقار خطوة جيدة كونه سوق المليارات وسيتيح آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي ونتمنى توطينه في أسرع وقت ممكن.

وانتقد الميموني، وزارة الإسكان قائلاً لم تقدم الوزارة برامج لخدمة الشباب بالذات أن متوسط رواتب الشاب السعودي لا يستطيع يمتلك سكن بفائدة البنوك التي تعادل قيمة الفلة.

وتمنى الميموني، من الوزارة الاستعجال في تطبيق جميع مراحل رسوم الأراضي واصفاً إياها بالبطيئة ولا تكون هناك استثناءات من قِبل وزير الإسكان للمصلحة العامة.

وقال: عند الانتهاء من آخر مراحل برنامج رسوم الأراضي سوف تنخفض أسعار الأراضي بنسبة ٥٠٪؜ وسيكون في متناول الجميع شراء ارض بسعر ١٥٠ ألفاً إلى ٢٠٠ ألف.

وطالب الميموني ببرنامج لحل مشكلة التضخم على الأراضي واحتكارها مؤكداً أنه دون حل مشكلة التضخم لن تنجح وزارة الإسكان في عملها.

في جانب آخر أكد عسكر الميموني، أن أسعار الإجارات انخفضت بنسبة ٣٠ إلى ٤٠٪؜ بسبب قيمة الضريبة المضافة ورسوم الأراضي موضحا أن رسوم الأراضي ساهمت في زيادة المنتجات في الفلل والشقق سواء في البيع أو الإيجار.

وقال، إنه يوجد شقق في شمال الرياض مكونه من ٣ غرف وصاله ومطبخ تم تأجيرها بمبلغ ١٢ ألف ريال فقط وهذا أحد الأدلة على الانخفاض.

وأضاف، الميموني أن نسبة الشباب لدينا ٧٠٪؜ ويبحثون عن إيجار مناسب بأسعار مناسبة ومنطقية وسنرى انخفاضا خلال السنتين القادمة عبر برنامج رسوم الأراضي.