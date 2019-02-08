النائب العام يزور فرع مكة ويلتقي بالمراجعين

المواطن - مكة المكرمة

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب عددًا من المراجعين من مواطنين ومقيمين، خلال اجتماعه بأصحاب الفضيلة ورؤساء فروع النيابة العامة والذي أقيم بفرع النيابة العامة بمكة.

واستمع النائب العام لاقتراحات المراجعين واستفساراتهم وقضاياهم موجهًا باتخاذ اللازم بشأنها.

يذكر أن النائب العام يجري جولات متعددة بكافة فروع النيابة العامة في جميع مناطق المملكة، للوقوف على سير العمل فيها، ومتابعته بشكل دوري، لتقديم أفضل خدمة للمستفيدين ومقابلة المراجعين بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.