النجم الساحلي ضد المريخ السوداني .. الفريق التونسي يفوز بهدف بن وناس

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة النجم الساحلي ضد المريخ السوداني، التي أُقيمت على الملعب الأولمبي في سوسة، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وبدأت مباراة النجم الساحلي ضد المريخ السوداني بشكل سريع، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، وكاد الفريق التونسي أن يفض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة التاسعة عن طريق لاعبه رضوان بن وناس، قبل أن يُهدر ماهر الحناشي فرصة أخرى في الدقيقة 14.

وواصل الفريق التونسي ضغطه في مباراة النجم الساحلي ضد المريخ السوداني اليوم، وأطلق رضوان بن وناس تسديدة قوية في الدقيقة 16، ولكنها مرت فوق المرمى، وسط تألق من الفريق الضيف وحارس مرماه علي أبو عشرين.

وأجرى الفريق الضيف تبديلين اضطراريين؛ ما أثر على أدائه في الشوط الأول من مباراة النجم الساحلي ضد المريخ السوداني اليوم، وواصل ماهر الحناشي تألقه وسجل هدفًا في الدقيقة 31، ولكن ألغاه الحكم بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وحصل الفريق التونسي على ركلة حرة نفذها ماهر الحناشي، ليستغلها مرتضى بن وناس ويُسجل هدفًا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول من مباراة النجم الساحلي ضد المريخ السوداني بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الفريق التونسي الضغط لتعزيز تقدمه، فيما تحسن أداء الفريق السوداني، ولكنه لم يستطع تشكيل خطورة، ليتبادل الفريقين السيطرة على أحداث مباراة النجم الساحلي ضد المريخ السوداني اليوم.

واضطر مدرب الفريق التونسي إخراج حارسه مكرم البديري في الدقيقة 88، لإصابته بعد تدخل قوي مع اللاعب محمد عبدالرحمن، ليُشارك وليد كريدان بدلًا منه، لتنتهي مباراة النجم الساحلي ضد المريخ السوداني بفوز أصحاب الأرض.