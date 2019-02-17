النصراويون يستذكرون رمزهم الراحل

المواطن - طارق سعد

شارك رياضيون بشكل عام والنصراويون بشكل خاص عبر مواقع التواصل، في ذكرى رحيل رئيس النصر السابق ورمزه الراحل الأمير عبدالرحمن بن سعود رحمه الله، التي توافق اليوم قبل 15 عاماً.

واستذكر النصراويون بعضاً من مقالاته وحواراته الصحفية الخالدة، حيث كان رحمه الله صاحب حضورٍ طاغٍ وجاذب في وسائل الإعلام بكافة مكوناتها، مما لفت الأنظار لنادي النصر وكون له جماهيرية كبرى في الرياض ومختلف أرجاء المملكة.

ويعد عبدالرحمن بن سعود من أكثر رؤساء الأندية حول العالم بقاءً في منصبه، كما خدم المنتخب السعودي بتقلده منصب المشرف، وكان للراحل إسهامات في مجال الإعلام والشعر.