النصر حاول ضم وصيف مونديال روسيا مقابل 16 مليون يورو

المواطن - محمد سمعه

سعى نادي النصر للتعاقد مع المدافع الكرواتي دوماجوج فيدا، لاعب نادي بيشكتاش التركي، قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية في السعودية.

وذكر موقع yenicaggazetesi التركي أن النصر قدم عرضًا ماليًّا قدره 16 مليون يورو للتعاقد مع فيدا، لكن المفاوضات لم تتم.

وبسبب توقف المفاوضات اتجه النصر بالأمس لإعلان تعاقده مع المدافع البرازيلي مايكون بيريرا من صفوف نادي جالطة سراي التركي لمدة موسم ونصف الموسم.

ويذكر أن دوماجوج فيدا شارك مع منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث احتل منتخب كرواتيا المركز الثاني بعد خسارة اللقب لصالح منتخب فرنسا برباعية مقابل هدفين.

وسبق لنادي روما الإيطالي الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب دوماجوج فيدا، لكن الأخير رفض ترك نادي بيشكتاش.

وكان نادي الهلال سبق له الاهتمام بالتعاقد مع مايكون بيريرا، لكن تعاقد الهلال مع الأسترالي ميلوش ديجينيك جعل أزرق العاصمة يصرف النظر عن ضم المدافع البرازيلي.