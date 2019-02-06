النصر ضد القادسية .. الغضب يجتاح أصفر العاصمة والفوز يُهدئ الأوضاع

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وتحت قيادة المدرب روي فيتوريا لخوض مباراة النصر ضد القادسية اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وقبل إقامة مباراة النصر ضد القادسية أبدى النادي النصراوي غضبه الشديد بسبب القرار المتأخر من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بمعاقبة اللاعب سلطان الغنام وإيقافه لمباراتين بعد ارتكابه مخالفة قوية في لقاء التعاون بالجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.

وفي ظل حالة القلق والتوتر والتي يعيشها العالمي في الفترة الأخيرة بعد إيقاف سعود آل سويلم رئيس النصر وتغريمه مليون ريال لهجومه على اتحاد القدم ولجانه، بجانب قرار الانضباط المتأخر بإيقاف اللاعب سلطان الغنام، أصبح الفوز في مباراة النصر ضد القادسية شيئًا مهمًا ومطلوبًا لتخفيف حدة التوتر الموجودة في النادي النصراوي حاليًا.

الفوز يهدئ الأوضاع

وسيقاتل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العالمي للفوز في مباراة النصر ضد القادسية وتحقيق النقاط الثلاث للرد على الخسارة المفاجئة من نادي التعاون بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثامنة عشرة.

وإذا أراد العالمي إحياء آماله في المنافسة على بطولة الدوري مع نادي الهلال فسيكون إلزاميًا للاعبي أصفر العاصمة الفوز في لقاء النصر ضد القادسية.

وسيحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض مباراة النصر ضد القادسية والتي تبدأ في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

ويستطيع اللاعب سلطان الغنام المشاركة مع العالمي في لقاء النصر ضد القادسية بعد رفع الإيقاف مؤقتًا عنه من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقبل إقامة مباراة النصر ضد القادسية، نجح القادسية في الفوز بالجولة الثامنة عشرة على حساب نادي الفيحاء بنتيجة هدفين دون رد.

يحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بينما يحتل نادي القادسية المركز التاسع برصيد 23 نقطة.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدلت بعض مواعيد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد جاهزية أرضية ملعب الملز كان من ضمنها موعد مباراة النصر ضد القادسية.