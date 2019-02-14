النصر وأتليتكو مدريد .. يكتويان بنار الـVAR

المواطن - محمد سمعه

ليس غريبًا في الفترة الأخيرة، اعتراض سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر على تقنية حكم الفيديو المساعد منذ انطلاق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ودائمًا ما أعرب سعود آل سويلم عن امتعاضه من أن التقنية تُساعد فقط نادي الهلال على حد وصفه خلال المباريات الماضية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أتليتكو مدريد يدخل في سكة الاعتراضات

وقد يندهش البعض حاليًا من أن نادي أتليتكو مدريد الإسباني سار على خطى نادي النصر وأبدى غضبه من تقنية حكم الفيديو المساعد خلال لقاء أتليتكو مدريد وريال مدريد والذي أقيم يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني.

القصة بدأت عندما احتسب حكم اللقاء الإسباني ركلة جزاء غير صحيحة للاعب البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وكانت المخالفة من خارج منطقة الجزاء وليس من داخلها ليتم احتساب ركلة جزاء.

وعلّق نادي أتليتكو مدريد على ركلة جزاء فينسيوس جونيور مُشيرًا بـ EMOTION شخص يُفكر ومندهش نتيجة القرار الغريب.

ولم يعترض فقط من قبل سعود آل سويلم على تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث التحق به اللاعب النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر والذي نشر لقطة من مباراة الهلال والباطن في الجولة الـ19 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر حسابه في تويتر مندهشًا من أحد القرارات التحكيمية بسبب الفار ثم حذفها بعد ذلك.

وبعد نهاية مباراة الهلال والحزم سابقًا في الدوري، علّق سعود آل سويلم قائلًا: اليوم شفنا غرفة الكنترول في تقنية الـVAR تتدخل بأمانة وعدل في مباراة الهلال والحزم، دائمًا كنت أقول انتبهوا لغرفة الكنترول.