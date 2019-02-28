النصر والشباب .. حمدالله يُسجل ويواصل التألق في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

نجح المغربي عبدالرازق حمدالله في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة النصر والشباب اليوم، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي التقدم في الشوط الأول.

واستغل المتألق عبدالرزاق حمدالله كرة ركنية في الدقيقة 38 من أحداث مباراة النصر والشباب اليوم، ليحولها برأسه في الشباك.

ويلعب النصر والشباب الآن على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء حمدالله في مباراة النصر والشباب اليوم، واصفة إياه بـ”الهداف”.

وأشارت “أوبتا”، إلى أن عبدالرزاق حمدالله نجح في التسجيل خلال آخر 5 مباريات في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي أطول سلسلة تسجيل للاعب هذا الموسم، وذلك بعد هدفه في مباراة النصر والشباب اليوم.

وبعد هدفه في مباراة النصر والشباب اليوم، رفع عبدالرزاق حمدالله رصيده إلى 15 هدفًا، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.