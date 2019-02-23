النصر والفيحاء .. العالمي يسعى لفك عُقدة مواجهات دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة النصر والفيحاء اليوم في ختام منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي مباراة النصر والفيحاء اليوم بهدف تحقيق الفوز، ومواصلة الضغط على الهلال متصدر جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحرفين، انتظارًا لتعثره في الجولات المقبلة.

وعلى الرغم من لعب النصر والفيحاء 3 مباريات فقط في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن الفريق العالمي خسر مرة وتعادل مرتين، ما يدل على صعوبة مواجهات الفريقين.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل مباراة النصر والفيحاء اليوم، أن العالمي لم يخض لقاءات أكثر أمام فريق آخر في الدوري السعودي للمحترفين دون تحقيق أي فوز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة، وذلك قبل مباراة النصر والفيحاء اليوم.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق البرتقالي استعادة نغمة النتائج الإيجابية في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال مباراة النصر والفيحاء اليوم، حيث يُعاني الفريق من سوء النتائج خلال الفترة الماضية.

وقبل مباراة النصر والفيحاء اليوم، يتواجد الفريق البرتقالي في المركز الـ14 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلهم، وخسارة 12 لقاء.