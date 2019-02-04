النصر .. وتضاؤل حظوظ المنافسة على لقب الدوري

المواطن - طارق سعد

بدأ النصر مشوار الدوري بانطلاقة جيدة على صعيد النتائج بتحقيقه الفوز في 6 مباريات متتالية قبل أن يتعثر بالتعادل الإيجابي أمام مضيفه الفيحاء في الجولة 7 ثم بالخسارة من الأهلي في الجولة التي تليها قبل أن يتلقى خسارة أخرى في كأس زايد للأندية العربية للأبطال، وهي الخسارة التي أطاحت بالمدرب الأوروغواياني دانيل كارينيو وتعيين البرتغالي هيلدر كمدرب مؤقت.

ورغم بداية هيلدر الجيدة ضد الاتفاق والشباب، إلا أن المؤشر الفني للفريق النصراوي تهاوى عما كان عليه في بداية المنافسة، حيث شهد هبوطاً حادًا في مستويات بعض اللاعبين الأجانب والمحليين.

في تلك الفترة السيئة للنصر على الصعيد الفني، تروّت إدارة النصر أكثر مما يجب في موضوع حسم ملف المدرب القادم، وفاوضت عدداً من المدربين منهم البرتغالي الشهير جارديم الذي حضر للرياض للتفاوض والاطلاع على مقر النادي في صفقة لم يكتب لها التمام، لتستقر أخيراً على التوقيع مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب بنفيكا السابق.

تأني الإدارة النصراوية كان له تبعاته على وضع الفريق الفني، والذي تعادل مرتين متتاليتين مع الفتح والفيصلي خارج الأرض بعد أن كان مرشحاً لتجاوزهما، ولحسن حظ النصر أن منافسه على صدارة الترتيب والغريم التقليدي الهلال تعثر أيضاً في المرتين ضد كل من التعاون والرائد.

في الجولة الحالية يقبع النصر خلف الهلال بفارق 3 نقاط، والذي تنتظره بعد قليل مباراة مهمة على أرضه ضد الفتح والهدف توسيع الفارق إلى 6 واستغلال تعثر النصر بالخسارة السبت ضد التعاون.

في مباراة التعاون لم يكن شكل النصر يوحي بشكل فريق منافس فضلاً عن فريق بطل لأقوى نسخ الدوري السعودي، ومدرب جديد على الفريق والمسابقة والأجواء ولاعبين أساسيين في غير مركزهما وأخطاء فردية بالجملة كلفت خسارة ثقيلة في مرحلة مهمة من المنافسة.

تنتظر النصر في المرحلة القادمة حزمة مباريات صعبة بداية من الجولة 19 ضد القادسية، تليها مباريات الأهلي والفيحاء والشباب والاتفاق.

ولا يبدو ميركاتو النصر الذي يُغلق اليوم منتصف الليل، سيحفل بالكثير من الأخبار المفرحة عدا صفقة أجنبية في خط الدفاع بحسب وسائل إعلام تركية لمدافع غلطة سراي مايكون بيريرا ( برازيلي ) أو مدافع بيشكتاش فيدا ( كرواتي ) ، بعيداً عن حاجة النصر الفعلية لتقوية خطوطه الأمامية في ظل ضعف مردود اللاعبين المحليين ، خاصة وأن منافسي النصر على اللقب عززوا صفوفهم بصفقات ممتازة في الفترة الحالية تمهيداً لاستكمال الموسم بالشكل المنتظر.