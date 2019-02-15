النصر يبدأ استعداده للملحق الآسيوي

المواطن - طارق سعد

بدأ النصر استعداداته لخوض لقاء آجمك الأوزبكي، في الملحق الآسيوي المؤهل لدوري المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وبدأ عبدالله الخيبري، القادم في الفترة الشتوية من الشباب، دخول التدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به أثناء معسكر المنتخب السعودي الإعدادي لكأس آسيا.

وسيقام لقاء الملحق الآسيوي على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، على أن يبدأ طرح تذاكر المباراة قبل يومين من إقامة المواجهة الثلاثاء.

يُذكر أن البرتغالي فيتوريا اختار الرباعي الأجنبي براد جونز وجوليانو ومايكون بيريرا والمهاجم عبدالرزاق حمد الله ليخوض مواجهة الملحق الآسيوي، ويحق للنصر حال تأهله تغييرًا أو إضافة 5 إلى القائمة قبل 25 فبراير.