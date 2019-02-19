النصر يعبر لدور المجموعات برباعية في أجمك بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي النصر في التأهل إلى مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد الفوز على نادي أجمك الأوزبكي برباعية دون رد.

لم ينجح نادي النصر في تسجيل أي أهداف خلال الشوط الأول؛ حيث انتهى النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني واصل نادي النصر هجماته القوية المتلاحقة، حتى تمكن اللاعب عمر هوساوي من افتتاح النتيجة وتسجيل الهدف الأول بالدقيقة الـ55.

واستمر الضغط النصراوي، حيث نجح اللاعب سلطان الغنام في إضافة الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الـ62.

وانهارت الدفاعات الأوزبكية أمام نادي النصر، ليتمكن اللاعب البرازيلي جوليانو من إضافة الهدف الثالث للنصر في الدقيقة الـ80.

وعاد اللاعب جوليانو ليضيف الهدف الرابع للنصر والثاني له بالدقيقة الـ93 لتنتهي المباراة بفوز النصر برباعية دون رد.

وكانت مباراة النصر وأجمك أقيمت على ملعب “الملز” في الرياض.

سيلعب النصر في المجموعة الأولى التي تضم فرق “الوصل الإماراتي، الزوراء العراقي، والمتأهل من ذوب آهان أصفهان الإيراني والغرافة القطري”.