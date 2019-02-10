النصر يواصل استعداداته.. وفيتوريا يُركز على التكتيك

المواطن - مروة نبيل

واصل النصر تدريباته، مساء اليوم الأحد، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام النادي الأهلي، بحضور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، عبدالكريم المنصور.

والتقى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل بداية التدريبات، وأوضح لهم برنامج العالمي في مباراة الأهلي المقبلة، ثم خاض اللاعبون تمارين لياقية منوعة بالصالة الرياضية المغلقة.

وركز فيتوريا في تدريبات النصر اليوم على تطبيق عدد من الجوانب التكتيكية المتنوعة، قبل أن يختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بمناورة كروية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الأهلي في جدة، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، فيما يقع النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة.