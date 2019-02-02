النصر يُخطط لضم هدف #الهلال من الدوري التركي

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحفية تركية: إن نادي النصر مهتم بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا مدافع نادي جالطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت شبكة جول الناطقة باللغة التركية أن نادي النصر يدرس التقدم بعرض، بينما حدد نادي جالطة سراي قيمة بيع اللاعب والمقدرة بـ15 مليون يورو.

وكان المدرب روي فيتوريا، المدير الفني البرتغالي لنادي النصر، طلب التعاقد مع بيريرا قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية في السعودية، حيث تنتهي في الرابع من فبراير الجاري.

وسبق لنادي الهلال أن أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مايكون بيريرا خلال فترة الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوفه الدفاعية، لكنه لن يهتم بضم المدافع البرازيلي بعد التعاقد مع اللاعب الأسترالي ميلوش ديجينيك.

ويخوض نادي النصر اليوم مباراة ضد التعاون في الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.