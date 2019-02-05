النصر يُعلن حضور أحمد موسى بعد انتهاء عزاء والدته

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر حضور المهاجم النيجيري أحمد موسى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى تدريبات الفريق العالمي بعد الانتهاء من عزاء والدته.

وكان النصر ذكر خلال الفترة الماضية أن أحمد موسى سافر إلى نيجيريا وغاب عن تدريبات الفريق بعد وفاة والدته بعد صراع طويل مع المرض.

ويستعد نادي النصر في الفترة الحالية بشكل قوي لمواجهة نادي القادسية في الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تنطلق المباراة غدًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” بالرياض.

ويسعى النصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على القادسية لتعويض الخسارة التي مُنى بها من نادي التعاون بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.

ويحتل نادي النصر حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.