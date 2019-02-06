النصر_القادسية .. التاريخ يُنصف العالمي على أرضه والفوز الثامن هدفه

المواطن - محمد سمعة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخوض مواجهة القادسية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وذكر الحساب الرسمي للدوري السعودي عبر تويتر أن النصر سبق له مقابلة القادسية في 13 مباراة سابقة في بطولة الدوري، حيث نجح النصر في الفوز بسبع مباريات وفاز القادسية في ثلاثة لقاءات، بينما كان التعادل حاضرًا بين الفريقين في ثلاث مواجهات.

وذكرت إحصائية أخرى أن نادي النصر لم يعرف طعم الخسارة على أرضه أمام القادسية في الرياض، حيث تمكن النصر من الفوز في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط.

وكانت أول مباراة بين النصر والقادسية في بطولة الدوري انتهت بفوز النصر بثلاثية دون رد، كذلك آخر مباراة بين الفريقين وهي مباراة الدور الأول انتهت بفوز النصر بثلاثية أيضًا.

ويسعى نادي النصر إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع نادي الهلال صاحب الصدارة إلى ثلاث نقاط.