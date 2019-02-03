النقد الدولي: اقتصاد الإمارات بدأ بالتعافي وسينمو 3.7 % في 2019

المواطن - متابعة

أكد تقرير لبعثة صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الإماراتي بدأ بالتعافي من حالة التباطؤ التي شهدها نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال عامي 2015 و2016.

وأعلن صندوق النقد الدولي “IMF” تعافي الاقتصادي الإماراتي من حالة التباطؤ التي شهدها في الفترة بين عامي 2015 و2016 نتيجة لانخفاض أسعار النفط.

ولم يتوقف التقرير عند ذلك بل توقع زيادة زخم النمو في السنوات القليلة القادمة مع ارتفاع الاستثمار والائتمان المقدم للقطاع الخاص.

كما أكد الصندوق أن الدفعة الإيجابية المتوقعة للقطاع السياحي والمتعلقة بمعرض إكسبو 2020 سترفع وتيرة النمو للقطاع غير النفطي، ولهذا توقع الصندوق أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي إلى 3.9%، في العام الحالي، ويتبعه نمو بنسبة 4.2% العام المقبل.

وبشأن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي توقع الصندوق نموًّا كليًّا بنحو 3.7% للعامين الحالي والمقبل.

وأشار الصندوق إلى أنه رغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة أوائل العام الماضي فإن نسبة التضخم ستبقى منخفضة.

وشملت نظرة الصندوق الإيجابية أوضاع البنوك المحلية، فعلى الرغم من ارتفاع الديون المتعثرة في فترة التباطؤ الاقتصادي فإن البنوك تتمتع بمستوى جيد من السيولة ورأس المال.