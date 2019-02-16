الهاتريك في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. موسى قص الشريط.. وآدم الثامن

المواطن - مروة نبيل

تشهد منافسات الموسم الحالي من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من اللاعبين في الخط الهجومي سواء الأجانب أو المحليين.

ويتوهج لاعبو الهجوم في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الجولات الـ20 الماضية، ورفعوا شعار هدف واحد لا يكفي في اللقاء الواحد، ليُسجل 8 لاعبين ثلاثة أهداف أو أكثر خلال المباراة.

وقص نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، النيجيري أحمد موسى شريط الهاتريك هذا الموسم، وسجل ثلاثية في شباك القادسية خلال الجولة الثالثة، في المباراة التي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 3/0.

وفي الجولة ذاته، تألق الأرجنتيني كريستيانو غوانكا نجم نادي الاتفاق وسجل هاتريك في شباك الفيحاء، ليقود فارس الدهناء لتحقيق فوز هام في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبات نجم نادي الحزم محمد الصيعري أول لاعب سعودي يُسجل هاتريك في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعدما هز شباك أُحد بثلاثية في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3.

وواصل السوري عمر السومة تألقه في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل هاتريك في شباك الهلال بالجولة الـ13، إلا أنه لم يكن كافيًا لإنقاذ الأهلي من الهزيمة، حيث انتهى الكلاسيكو بفوز الزعيم برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وتمكن المغربي عبد الرزاق حمدالله من تسجيل سوبر هاتريك في شباك الرائد خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ13، ليكتب اسمه بحروف من ذهب في أول مواسمه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الكاميروني ليندر تاوامبا في تسجيل هاتريك بشباك الفيحاء في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ13، ليقود سكري القصيم بنتيجة 3/0.

وتألق نجم الرأس الأخضر والنادي الأهلي دجانيني تافاريس، وسجل 5 أهداف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد بالجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل نجم نادي التعاون عبدالفتاح آدم هاتريك في شباك أُحد، ليكون ثاني سعودي يُحرز ثلاثية في مباراة واحدة خلال منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.