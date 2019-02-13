الهريفي: #النصر يُعاني فنيًّا رغم الفوز على #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي أن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي يُعاني من عيوب فنية عديدة، رغم نجاحه في الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وكتب الهريفي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نعم فاز النصر على الأهلي ولم يفقد الأمل في الدوري إلا أن هناك عيوبًا فنية لا بد من تصحيحها وبعض اللاعبين مستوياتهم لا تواكب تطلع النصراويين”.

وتابع نجم نادي النصر السابق تغريدته قائلًا: “يجب ألا ينام الفريق على هذا الفوز فالفرق القادمة التي سنلعب معها تصارع هربًا من الهبوط ولن تجعلك تمر بالثلاث النقاط بسهولة!”.

وأضاف: “صحيح المدرب يحتاج الوقت لتنفيذ طريقته الفنية ولكنه يحتاج من يجلس معه من غير المتواجدين في النادي ليختصر الوقت خاصة بعد تصريحه في موضوع الملف الفني”.

وواصل الهريفي تغريدته قائلًا: “ولا شك أنه مع رجوع بعض اللاعبين مثل أحمد موسى وسلطان الغنام ويا ليت عمر هوساوي يعود سيستقر الفريق على تشكيلة ويتحسن الانسجام والتفاهم”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز على الأهلي بهدفين لهدف، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة، فيما تجمد رصيد النادي الأهلي عند 36 نقطة في المركز الثالث.