الهلال .. أخذ ما يريد من ميركاتو الشتاء الساخن بذكاء

المواطن - محمد سمعه

حسم نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الصفقات المطلوبة، والتي تعزز وتقوي من صفوف الفريق الهلالي خلال بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة دوري أبطال آسيا.

وخلال فترة الانتقالات الشتوية نجح الهلال في التعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب وصفقة محلية واحدة، حيث ضم الثلاثي “الإسباني جوناثان سوريانو والأسترالي ميلوش ديجينيك والإيطالي سيباستيان جيوفنكو”، كما نجح الهلال أيضًا في التعاقد مع اللاعب هتان باهبري من صفوف نادي الشباب.

الهلال يحل أسباب المعاناة:

وركز الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية على تدعيم خط الدفاع، والذي عانى فيه كثيرًا بسبب هبوط مستوى المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا، كما حاول الهلال كذلك التركيز على دعم خط الهجوم بالتعاقد مع مهاجم قوي مع هبوط مستوى الفنزويلي جيليمن ريفاس.

ولم يكتفِ الهلال بضم لاعبين محترفين على أعلى مستوى، لكنه نجح أيضًا في التعاقد مع المدرب المميز زوران ماميتش مدرب نادي العين الإماراتي السابق بعد التوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

ونجح الهلال في مباراة الفتح بالأمس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في تقديم مستوى مميز، حيث لم يشعر الجمهور الهلالي برحيل المدرب جيسوس وقدم مدربًا جديدًا، خاصة أن الهلال عرف من أين تؤكل الكتف ونجح في تحقيق ما يريد من المباراة.

التركيز منصب نحو حسم البطولات:

ويذكر أن نادي الهلال سيكون مطالبًا خلال الفترة المقبلة، استغلال الصفقات الجديدة الاستغلال الأمثل، وذلك من أجل الفوز ببطولة الدوري وكأس الملك، ومحاولة الذهاب بعيدًا في بطولة دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

ويريد الهلال الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا والغائبة عن صفوف أزرق العاصمة منذ عام 2000.