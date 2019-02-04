الهلال ضد الفتح .. زوران يرد برباعية ويسير على خطى وصيف مونديال روسيا

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة الهلال ضد الفتح، في الجولة الثامنة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبقرية من المدرب زوران ماميتش، والذي نجح في قيادة الهلال إلى الفوز في أول مباراة له مع أزرق العاصمة.

وقبل إقامة مباراة الهلال ضد الفتح، تمنى المدرب الكرواتي ماميتش عدم السير على خطى المدرب الأرجنتيني رامون دياز والذي تعرض للهزيمة في أول مباراة يقودها كمدرب لنادي الهلال أمام فريق الاتحاد في أكتوبر من عام 2016.

هجوم لا يتوقف أدى إلى الرباعية:

وشهدت مباراة الهلال ضد الفتح، هجومًا كاسحًا من قبل نجوم الزعيم مع القدرة على خلق الفرص الهجومية والرد على تسجيل الفتح لهدف السبق.

وحاول أزرق العاصمة خلال مباراة الهلال ضد الفتح استغلال تعثر مطارده نادي النصر أمام التعاون بالفوز في لقاء الفتح وتوسيع الفارق مع نادي النصر إلى ست نقاط.

ماميتش يُقلد وصيف مونديال روسيا:

ونجح المدرب ماميتش في أن يسير على خطى مواطنه زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا الحالي بعد فوز الأول في لقاء الهلال ضد الفتح، حيث كان داليتش تمكن من قيادة الهلال للفوز في المباراة الأولى له كمدرب مع الزعيم، وكانت على حساب نادي الشعلة برباعية مقابل هدفين في ذلك الوقت.

وستكون رباعية مباراة الهلال ضد الفتح، رسالة من أزرق العاصمة والمدرب زوران ماميتش إلى باقي منافس دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أن الهلال لن يتأثر على الرغم من رحيل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس وتعيين المدرب ماميتش في نصف الموسم.

ويستعد الزعيم بعد الفوز في مباراة الهلال ضد الفتح، لمواجهة نادي الباطن في الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري في الثامن من فبراير الجاري، حيث يرغب أزرق العاصمة في الفوز والوصول إلى النقطة السادسة والأربعين.

وكانت مباراة الهلال ضد الفتح أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.