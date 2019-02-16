الهلال والاتحاد السكندري .. تعرف على أبرز أرقام الفريقين هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مساء اليوم السبت، مباراة الهلال والاتحاد السكندري، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويتفوق الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم على الفريق المصري قبل مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم، حيث يتصدر الأزرق جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة من 20 مباراة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في الفوز بـ15 مباراة، والتعادل في 4 لقاءات، وخسر لقاء واحد، وتمكن خط هجومه من تسجيل 51 هدفًا، واستقبل 22 هدفًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، لعب الزعيم 4 مواجهات قبل مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم، حيث تغلب على فريق الشباب العماني بنتيجة 1/0 ذهابًا وإيابًا، وفاز على النفط العراقي بنتيجتي 4/0 و2/0.

وعلى الجانب الآخر، يحتل الفريق المُلقب بـ”سيد البلد” المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، برصيد 24 نقطة من 22 مباراة، ونجح في الفوز بـ5 مباريات، وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 لقاءات.

ويبدو أن “سيد البلد” يُعاني دفاعيًّا وهجوميًّا قبل مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم، حيث نجح في تسجيل 26 هدفًا في منافسات الدوري المصري لكرة القدم، فيما استقبلت شباكه 38 هدفًا.

وبدأ الاتحاد السكندري مشواره مبكرًا في كأس زايد للأندية الأبطال، حيث لعب من الدور التمهيدي، وتعادل إيجابيًّا مع الفتح الرباطي، وفاز بخماسية نظيفة على السالمية، واكتسح جيبوتي تيليكوم بثمانية أهداف دون رد.

وتعادل “سيد البلد” على أرضه مع الترجي التونسي بنتيجة 1/1، قبل أن يتعادل بنتيجة 2/2 خارج أرضه، ليُكمل مشواره في كأس زايد، ويواجه الزمالك ويخسر بهدف دون رد، قبل أن يفوز عليه بالنتيجة ذاتها، ولكن ركلات الجزاء ابتسمت له، ليتأهل إلى ربع النهائي ويلعب مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم.