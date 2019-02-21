الهلال والاتحاد يحتفلان باليوم الوطني الكويتي

المواطن - مروة نبيل

قام الهلال والاتحاد بالاحتفال باليوم الوطني الكويتي قبل انطلاق مباراة الفريقين في الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين على “تويتر”، صورا للاعبي الهلال والاتحاد يحملون لافتة كبيرة لتهنئة الكويت حكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني 58، وعلق قائلًا: بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة.. أخوة وسند”.

وقام حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، بنشر صور للاعبين والمدرب الكرواتي زوران ماميتش قبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم، وقال: “لاعبو الهلال يشاركون الأشقاء في دولة الكويت فرحتهم بمناسبة اليوم الوطني 58”.

وفي السياق ذاته، نشر حساب الاتحاد على “تويتر”، صورًا للاعبي العميد قبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم، وعلق قائلًا: ” في إطار العلاقات التاريخية والقوية بين المملكة ودولة الكويت، لاعبو الفريق الكروي الأول يتوشحون علم الكويت قبل انطلاق مواجهة الاتحاد والهلال احتفاء بذكرى اليوم الوطني لدولة الكويت”.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الهلال والاتحاد الآن، وتُشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين بعد نهاية أحداث الشوط الأول.

وقبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.