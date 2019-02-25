الهلال يتعادل سلبيًّا مع الاتحاد السكندري ويعبر لنصف نهائي كأس زايد

المواطن - محمد سمعه

تعادل نادي الهلال بدون أهداف مع نادي الاتحاد السكندري المصري، في إياب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية للأبطال.

بدأت المباراة بأداء هادئ من قبل الفريقين، حيث لم ينجح أي من الفريقين في تسجيل الهدف الأول خلال النصف الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، بدأ نادي الاتحاد في صنع بعض الفرص الهجومية؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في المباراة، حيث سدد اللاعب طوني سيلفا ونور السيد لاعبي الاتحاد السكندري كرتين خطيرتين، لكن الحارس عبدالله المعيوف تعامل معهما بذكاء شديد.

ولم يحدث تغيير في نتيجة المباراة لتنتهي بالتعادل السلبي، ويتأهل الهلال إلى دور نصف النهائي مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب في الرياض بثلاثية دون رد، حيث ينتظر الفائز من مباراة الأهلي والوصل الإماراتي لمواجهته في دور الأربعة للبطولة العربية.