الهلال يدعو طفل احتفال الأسد .. وجوميز متفاعلًا: سأعلمه كيف يحتفل مثلي

المواطن - محمد سمعه

تفاعل المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع الطفل ناصر السبيعي، حيث سجل الأخير هدفًا أثناء مباراة في دوري الفصول بإحدى المدارس في المملكة، وقلد احتفال جوميز وهو احتفال “الأسد”.

بدأت القصة عندما كتب عصام الشعيبي مساعد مدرب شباب نادي هجر عبر حسابه في تويتر قائلًا: أصريت كثيرًا على هذا اللاعب يسدد الفاول في دوري الفصول بمدرستي، وفرحت له كثيرًا لما سجل الهدف، والسبب هو أن طالبي ناصر السبيعي فقد أباه الأسبوع الماضي بالحد الجنوبي.

تفاعل جوميز مع فيديو الطفل ناصر السبيعي قائلًا: سأتبادل معه بعض النصائح، سأريه كيف يحتل احتفالية الأسد بشكل جيد، وهو سيُعلمني كيف أسجل الأهداف، عليك يا تويتر أن تقوم بعملك.

وكتب عصام الشعيبي تغريدة جديدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: مساء الخير، جاءني اتصال مع سكرتير الأمير محمد بن فيصل، وتم تحديد حضور الطفل ناصر بن سعد السبيعي لحضوره مباراة الهلال والفيصلي يوم الجمعة بعد القادم، وسيتم تكريمه في تلك المباراة، شكرًا للجميع فطالبي ناصر وأسرته في غاية السعادة على اهتمامكم به، أسأل الله أن يحمي بلادنا ويرحم جنودنا.

We will exchange some tips … i will show him how to perfect the lion celebration 🐾 and he will teach me how to put more goals😎

So twitter do your job 🙏🏿🙏🏿 pic.twitter.com/eXoqncrn4v

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) February 18, 2019