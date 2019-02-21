الهلال يسطع في الجوهرة .. ونادي #الاتحاد يخذل جماهيره

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حسم قمة الاتحاد التي أُقيمت على مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لصالحه بهدفين نظيفين.

وتألق لاعبو الهلال ضد الاتحاد في ملعب الجوهرة المشعة، وكانوا الطرف الأخطر في الشوط الأول من المباراة، قبل أن يفض الأسد الفرنسي بافيتيمبي غوميز اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 67.

وواصل لاعبو الهلال الضغط على الاتحاد في الشوط الثاني، ونجح النجم المتألق سالم الدوسري في تسجيل هدف آخر في الدقيقة 82، ليحسم الزعيم القمة في ملعب الجوهرة ويؤزم موقف العميد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الوقت الذي كانت تحلم جماهير العميد بحسم مباراة الهلال ضد الاتحاد على ملعب الجوهرة لصالحه، لتحسين موقفه في جدول كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والابتعاد عن شبح الهبوط، بعد البداية السيئة التي حققها هذا الموسم.

وملأت جماهير العميد مدرجات ملعب الجوهرة المشعة، أملًا في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال ضد الاتحاد بالجولة الـ21، ومساعدة النمور، ولكن أُحبط الجمهور بالنتيجة التي صعبت موقف النمور.

وبعد مباراة الهلال ضد الاتحاد بالجولة الـ21، عزز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارته لجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد العميد عند 15 نقطة في المركز قبل الأخير.