الهلال يُطارد فارق الـ6 نقاط .. و #الفيحاء يُهدد #الاتفاق في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعة

تُستكمل اليوم مباريات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفيحاء والاتفاق حيث تنطلق في تمام الرابعة إلا الربع عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويذكر أن الفيحاء سيدخل مباراة الاتفاق بمدرب جديد بعد إعلانه الرسمي عن تعاقده مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري خلفًا للمدرب الصربي سلافوليوب موسلين.

الفيحاء بثوب جديد أمام الاتفاق

وخسر الفيحاء من نادي القادسية في الجولة الـ18 من بطولة الدوري بنتيجة هدفين دون رد، ويسعى الفيحاء لتحقيق الفوز الأول تحت قيادة مدربه الجديد ابن زكري.

وسيسعى الاتفاق كذلك إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث بعد خسارته المؤلمة والتي تعرض لها أمام فريق أحد في الجولة الـ18 بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أما المباراة الثانية والتي تُقام اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة، ستكون مباراة الهلال والباطن والتي تنطلق في تمام الثامنة والربع مساءً على ملعب نادي الباطن.

الهلال يبحث عن توسيع الفارق

ويطمح الهلال إلى الفوز وتوسيع الفارق بينه وبين نادي النصر إلى ست نقاط، بينما يهدف الباطن إلى تحقيق المفاجأة والفوز على المتصدر.

وفاز الهلال على نادي الفتح في الجولة الـ18، بينما خسر الباطن من النادي الأهلي في الجولة الماضية.