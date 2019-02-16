الهلال يُمطر شباك الاتحاد السكندري بثلاثية في البطولة العربية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الهلال والاتحاد السكندري المصري- منذ قليل- بفوز الزعيم بثلاثية دون رد، ضمن مباراة ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

بدأ الشوط الأول بضغط هجومي كبير من قبل نادي الهلال، حيث افتتح النجم البرازيلي كارلوس إدواردو النتيجة بتسجيل الهدف الأول عبر ضربة مقصية جميلة في الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول.

وواصل أزرق العاصمة ضغطه القوي بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني خاصة في ظل أداء دفاعي من قبل نادي الاتحاد.

تمكن نادي الهلال من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز بالدقيقة الـ30 بعد تمريرة جيدة من اللاعب محمد الشلهوب.

وخلال 10 دقائق، تمكن جوميز من إحراز الهدف الثالث لنادي الهلال والثاني له بالدقيقة الـ40 بعد عرضية مميزة من المدافع ياسر الشهراني.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والاتحاد السكندري بتقدم أزرق العاصمة بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل نادي الهلال حفاظه على نتيجة التقدم بثلاثية، حتى انتهت المباراة بفوز أزرق العاصمة بثلاثية نظيفة.

وكانت مباراة الهلال والاتحاد السكندري أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وتُقام مباراة العودة بين الهلال والاتحاد السكندري في مدينة الإسكندرية المصرية في الـ25 من فبراير الجاري.