الهيئة الملكية تعلن توفر وظائف بعدة شركات ضمن برنامج التأهيل

الهيئة الملكية تعلن توفر وظائف بعدة شركات ضمن برنامج التأهيل

2019/02/04
الساعة 10:59 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر وظائف شاغرة للرجال لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل لدى (شركة أساس العالمية المحدودة، وشركة الزامل لخدمات التبريد و التكييف، وشركة حلول الطاقة الخليجية) من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، بالمسميات التالية (فني الكترونيات، وموظف مشتريات، ومخطط، ومحاسب)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- فني إلكترونيات:
– درجة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية.
– خبرة ثلاث سنوات.

2- موظف مشتريات:
– الثانوية العامة.
– خبرة ثلاث سنوات.

3- مخطط:
– درجة الدبلوم في تخصص  تقنية هندسة التكييف والتبريد.
– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

4- محاسب:
– درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
– خبرة خمس سنوات.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/02/04م وينتهي بتاريخ 2019/02/14م.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).



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