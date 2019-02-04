الهيئة الملكية تعلن توفر وظائف بعدة شركات ضمن برنامج التأهيل

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر وظائف شاغرة للرجال لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل لدى (شركة أساس العالمية المحدودة، وشركة الزامل لخدمات التبريد و التكييف، وشركة حلول الطاقة الخليجية) من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، بالمسميات التالية (فني الكترونيات، وموظف مشتريات، ومخطط، ومحاسب)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- فني إلكترونيات:
– درجة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية.
– خبرة ثلاث سنوات.
2- موظف مشتريات:
– الثانوية العامة.
– خبرة ثلاث سنوات.
3- مخطط:
– درجة الدبلوم في تخصص تقنية هندسة التكييف والتبريد.
– لا يشترط وجود خبرة سابقة.
4- محاسب:
– درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
– خبرة خمس سنوات.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/02/04م وينتهي بتاريخ 2019/02/14م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).