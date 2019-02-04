الهيئة الملكية تعلن توفر وظائف بعدة شركات ضمن برنامج التأهيل

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر وظائف شاغرة للرجال لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل لدى (شركة أساس العالمية المحدودة، وشركة الزامل لخدمات التبريد و التكييف، وشركة حلول الطاقة الخليجية) من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، بالمسميات التالية (فني الكترونيات، وموظف مشتريات، ومخطط، ومحاسب)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- فني إلكترونيات:

– درجة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية.

– خبرة ثلاث سنوات.

2- موظف مشتريات:

– الثانوية العامة.

– خبرة ثلاث سنوات.

3- مخطط:

– درجة الدبلوم في تخصص تقنية هندسة التكييف والتبريد.

– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

4- محاسب:

– درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– خبرة خمس سنوات.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/02/04م وينتهي بتاريخ 2019/02/14م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).