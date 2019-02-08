الوافد الجديد مايكون بيريرا يتقدم تدريبات #النصر

المواطن - طارق سعد

بدأ النصر برنامجه التدريبي استعدادًا للقاء الكلاسيكو ضد الأهلي في الجولة القادمة، ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم التدريبات المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، والذي تعاقدته مع الإدارة النصراوية قبل إغلاق الفترة الشتوية، حيث من المنتظر أن يشركه البرتغالي فيتوريا في لقاء الأهلي بجانب برونو كقلبي دفاع.

وكان مايكون بيريرا قد وصل صباح اليوم إلى الرياض قادمًا من إسطنبول التركية، بعد أن ودع زملاءه في غلطة سراي، وأبدى مايكون سعادته وتشرفه بارتداء شعار النصر في حديثه لحساب النصر عبر تطبيق “سناب شات”.