الوحدة المتنقلة للأحوال تقدم خدماتها لأهالي بارق

المواطن - أحمد الشهري - بارق

بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة، اليوم الأحد، تقديم خدماتها للرجال والنساء في محافظة بارق لمدة أسبوع، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة “موجودين”، المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني للرجال، من تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف، فضلًا عن إصدار سجل الأسرة وإصدار بدل فاقد، إضافة لتسجيل الواقعات المدنية “الزواج- الطلاق- الوفاة” وطباعة شريحة البيانات “البرنت”.

يذكر أن الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدمتين للمستفيدين وهما الوحدات المتنقلة والحقيبة المتنقلة؛ بهدف تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع وتقديم الخدمات الإنسانية من خلاله.