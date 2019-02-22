#الوحدة والفوز الثاني ضد #أُحد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ21

#الوحدة والفوز الثاني ضد #أُحد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/02/22
الساعة 4:10 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يستضيف استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، مساء اليوم الجمعة، مباراة الوحدة ضد أُحد ضمن منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الوحدة ضد أُحد مباراة واحدة فقط ضمن منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح فرسان مكة في حسم اللقاء لصالحهم.

ويأمل فرسان مكة في تحقيق الفوز في مباراة الوحدة ضد أُحد اليوم، خاصة أن اللقاء على أرضه ووسط جمهوره، والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يُمني الفريق الأحدي النفس بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الوحدة ضد أُحد اليوم، أملًا في تحسين النتائج، والابتعاد عن المركز الأخير، لتجنب شبح الهبوط الذي يُلاحقه هذا الموسم.

وقبل مباراة الوحدة ضد أُحد اليوم، يحتل فرسان مكة المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأحدي الترتيب برصيد 12 نقطة.



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