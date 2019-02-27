الوحدة يضم محمد القرني كلاعب هاوٍ

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الوحدة إجراءات تسجيل لاعب الوسط محمد القرني، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم كلاعب هاوٍ.

وكان لاعب وسط الهلال والشباب السابق، محمد القرني، قد خضع للاختبارات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمدة شهر، قبل أن يضمه اليوم رسميًّا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواجهة نظيره الباطن، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.