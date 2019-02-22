الوحدة يُسقط #أحد برباعية قاتلة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة من الفوز على نادي أحد بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

باغت الوحدة ونجح في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب عصام الجبالي في الدقيقة الـ30.

وقبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق تمكن الوحدة من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب ماركوس غوليرمي في الدقيقة الحادية والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الوحدة وأحد بتقدم فرسان مكة بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، ظل أحد يضغط بقوة وذلك من أجل محاولة تقليص الفارق، حيث تمكن اللاعب علي الأسمري من إضافة الهدف الأول لنادي أحد بالدقيقة الستين من عمر اللقاء.

وواصل نادي الوحدة بعد ذلك سعيه لتوسيع الفارق وضمان الحصول على النقاط الثلاث، حيث تمكن الوحدة من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب أحمد عبده جابر في الدقيقة السابعة والستين.

واختتم اللاعب ماركوس غوليرمي مهرجان الأهداف مُحرزًا الرابع لفريق الوحدة بالدقيقة الرابعة والسبعين.

أصبح رصيد نادي الوحدة بعد الفوز 34 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد أحد عند 12 نقطة في المركز السادس عشر والأخير في جدول الترتيب.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الوحدة سجله اللاعب: عصام الجبالي في الدقيقة 29 #الوحدة_أحد pic.twitter.com/IiTP67UEch — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 22, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الوحدة سجله اللاعب: ماركوس جيلرمي في الدقيقة 41 #الوحدة_أحد pic.twitter.com/HKTRHp7dLz — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 22, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #أحد سجله اللاعب: علي الأسمري في الدقيقة 60 #الوحدة_أحد pic.twitter.com/fEXEIevwqb — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 22, 2019

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #الوحدة سجله اللاعب: أحمد عبده في الدقيقة 67 #الوحدة_أحد pic.twitter.com/fDJcPSvn1d — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 22, 2019

🎥 فيديو للهدف الرابع لنادي #الوحدة سجله اللاعب: ماركوس جيلرمي في الدقيقة 74 #الوحدة_أحد pic.twitter.com/bsJ3e5B4h1 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 22, 2019