الوليد متأثرًا : تخريج طلاب الجامعة العربية يشهد على منجزات طلال بن عبدالعزيز الخالدة

المواطن - أسماء العنزي - الرياض

امتزجت عبارات الفرح ، بمشاعر الحزن في الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز في حفل تخرج الدفعة 12 – 13 من طلاب الجامعة العربية المفتوحة في الرياض.

واستهل الوليد كلمته بقول الله تعالى: “مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا “.

وقال سموه بعبارات يكسوها الحزن والأسى في هذا المحفل الذي اعتاد الجميع أن يكون على شرف سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز غفر الله له : ‏رحمك الله سيدي الوالد طلال بن عبد العزيز، ‏فقد عاهدت وصدقت ، ووعدت فأوفيت ، ‏وهذا يوم يشهد على منجزاتك الخالدة ، ‏فقد كان همك ابتغاء وجه الله والدار الآخرة.

وكانت الجامعة العربية المفتوحة قد أقامت حفل تخرج الدفعة 12 -13 من أبنائها لدرجة البكالوريوس في مختلف تخصصات الجامعة ، وذلك مساء أمس الأحد في مركز الملك فهد الثقافي بحضور العديد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة ، وأولياء أمور الطلبة والطالبات وعدد كبير من الحضور .