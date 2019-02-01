اليابان ضد قطر .. الساموراي يبحث عن الفوز الثالث واللقب الخامس

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة اليابان ضد قطر في نهائي كأس آسيا 2019 التي ستُقام، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

ولعبت اليابان ضد قطر 7 مباريات من قبل، ونجح منتخب الساموراي الأول لكرة القدم في الفوز بمواجهتين، وهُزم في لقاء واحد، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات بين المنتخبين، وكانت جميعها بنتيجة 1/1.

وتعود أول مباراة لمنتخب اليابان ضد قطر إلى كأس آسيا 1988، وفاز العنابي بثلاثية دون رد، وتعادل المنتخبان في منافسات دورة الألعاب الآسيوية عام 1994، والبطولة الآسيوية في نسختي 2000 و2007.

وحسم منتخب الساموراي الأول لكرة القدم مباراة اليابان ضد قطر لصالحه بثلاثية دون رد، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2010، وتعادلا إيجابيًا في المواجهة التي أُقيمت في اليابان.

وكان آخر فوز حققه اليابان ضد قطر ضمن منافسات دور الـ8 في بطولة كأس آسيا 2011، حينما فاز منتخب الساموراي الأول لكرة القدم بثلاثية مقابل هدفين.

ويدخل لاعبو منتخب الساموراي الأول لكرة القدم مباراة اليابان ضد قطر اليوم بهدف تحقيق الفوز، والتتويج بلقب كأس آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، فيما يبحث العنابي عن حصد البطولة القارية للمرة الأولى.

وحققت اليابان العلامة الكاملة في دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2019، بالفوز على تركمانستان، وعُمان وأوزبكستان، وأطاح بالمنتخب السعودي من ثمن النهائي، قبل أن يتجاوز فيتنام، وأقصى إيران من نصف النهائي.

وتأهلت قطر إلى نهائي كأس آسيا 2019، بعد تصدر المجموعة الخامسة بالفوز على لبنان، كوريا الشمالية والسعودية، ثم الإطاحة بالمنتخب العراقي من ثمن النهائي، والتغلب على كوريا الشمالية، والفوز على الإمارات في نصف النهائي.