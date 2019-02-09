اليورو يهوي والدولار يسجل أفضل أداء

المواطن - متابعة

ارتفع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات، مسجلًا أقوى أداء أسبوعي في ستة أشهر، مع إقبال المستثمرين على شراء العملة الخضراء كملاذ آمن، وسط مخاوف من ضعف في الاقتصاد العالمي.

وتراوح اليورو حول أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.13 دولار. وسجلت العملة الأوروبية أكبر هبوط أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر مقابل الدولار في أعقاب بيانات أظهرت انتشار تباطؤ اقتصادي في أوروبا.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام اليورو والين والجنيه الإسترليني وثلاث عملات أخرى، 0.14 بالمائة إلى 96.642 في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، منهيًا الأسبوع على مكاسب قدرها 1.1 بالمائة، هي أكبر زيادة أسبوعية منذ أن سجل قفزة بلغت 1.28 بالمائة في الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس 2018.