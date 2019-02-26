اليوم.. انطلاق منتدى مسك للإعلام والبداية مع تركي الفيصل

المواطن - الرياض

ينطلق منتدى مسك للإعلام، اليوم الثلاثاء، لتأسيس مفهوم توعوي حديث، من شأنه التعاطي مع وسائل الإعلام الجديد، وتطور صناعة المحتوى، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتعزيز انتشار العلامات التجارية، وما يتصل بذلك من تطوير قدرات المسوقين الرقميين، وسط مشاركة عدد من رواد الإعلام ومطوري صناعة المحتوى من 13 دولة حول العالم.

وخلال المنتدى الذي ينظمه مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”، ستستعرض الجلسات عدداً من المواضيع مثل آليات تكوين رؤى واضحة حول كيفية توظيف قادة العالم لتقنيات الذكاء الاصطناعي في ردم الهوّة بين البيانات والإبداع، والحلول التي يمكن أن تقف أمام الأخبار المزيّفة والمغلوطة.

وستبدأ أولى محاضرات المنتدى مع صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، بمحاضرة بعنوان “توظيف الإعلام.. التصدي للفوضى وتعزيز الاستقرار”، لتنطلق بعدها العديد من الندوات والفعاليات والمحاضرات يلقيها خبراء في الإعلام والإدارة والتنمية البشرية من مختلف دول العالم.