انطلاق الجولة الأوروبية للجولف في المملكة بالشراكة مع هيئة الاستثمار

المواطن - عبدالملك آل سميح

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عقد شراكة مع الجولات الأوروبية لمحترفي الجولف التي ستنطلق في المملكة بتنظيم الاتحاد السعودي للجولف وبرعاية مجموعة “سوفت بانك”.

ويشارك في الجولة نخبة من نجوم الجولف، حيث يتنافس فيها أربعة من قائمة أفضل خمسة لاعبين على مستوى العالم في ملعب الجولف “رويال غرينز” والنادي الريفي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وستُبث أحداث الجولة على أكثر من 450 مليون شاشة سيشاهد العالم من خلالها السحر الجمالي للمنطقة التي تمتد على طول ساحل البحر الأحمر في حدث سيضع اسم المملكة على لائحة الشركات المهتمة بالاستثمار في المجالات الرياضية.

وتشهد عطلة نهاية هذا الأسبوع سلسلة واسعة من الفعاليات التجارية والترفيهية التي تستضيفها الهيئة العامة للاستثمار من خلال مبادرة “استثمر في السعودية” لتشجيع الاستثمار في المملكة. وتأتي هذه الفعاليات في مساعي المملكة لأن تكون الرائدة في المنطقة والأكثر تنافسيةً من ناحية الاقتصاد القائم على الرياضة، حيث تهدف إلى إتاحة 140,000 فرصة عمل في القطاع الرياضي بحلول عام 2030، والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى ٢٥ مليار ريال.

وفي تعليق على الحدث قال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر: “إن قطاعي الرياضة والترفيه في المملكة يوفران بيئة استثمارية متميزة. وتحظى المملكة بعدد كبير من الشباب والمقتدرين ممن تتنامى اهتماماتهم الرياضية. ومن ناحية أخرى فإن الدعم الحكومي وخطط الإصلاحات التنظيمية الواسعة التي وضعتها الحكومة توفر الكثير من الفرص في القطاع”.

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار كذلك عن إبرام اتفاقية شراكة جديدة بين مبادرة “استثمر في السعودية”، واللاعب عثمان الملا، أول لاعب جولف سعودي محترف يمثل المملكة في بطولة جولف.

كما تهدف هذه الشراكة إلى تسليط الضوء على المواهب رفيعة المستوى التي يتمتع بها الشباب السعودي، وإبراز الفرص المتميزة التي تتيحها مسيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي في المملكة أمام الشركات العالمية، بما في ذلك قطاعا الرياضة والترفيه.

وبهذه المناسبة، قال خالد طاش، وكيل التسويق والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار: “تستند شراكتنا مع نجم الجولف عثمان الملا إلى إيماننا الراسخ بأهمية دعم ورعاية المواهب السعودية، وإدراكنا للدور المهم الذي تلعبه رياضة الجولف والذي يتماشى مع تطور فرص الأعمال.

ويعد الملا من ألمع لاعبي الجولف في المنطقة وقد سبق له وأن شارك في عدد من البطولات البارزة، حيث يشكل مصدر إلهام للكثير من اللاعبين السعوديين الناشئين والواعدين، والشباب والشابات السعوديين الطامحين لأن يصبحوا من الرواد على المستوى العالمي سواء في مجال الرياضة أو الأعمال. ونفخر بأننا سنكون شركاء داعمين للنجم عثمان الملا وهو يمثل وطنه في البطولة”.

بدوره، قال اللاعب عثمان الملا: “أشعر بالفخر الكبير لتمثيل وطني في البطولات العالمية، وتغمرني السعادة للدعم الكبير الذي ألقاه في تطوير مسيرتي الرياضية. وتأتي مثل هذه الاتفاقيات لتؤكد على الدعم الكبير الذي تلقاه رياضة الجولف وغيرها من الرياضات المرموقة في المملكة العربية السعودية. ويشرفني أن تتاح لي فرصة المشاركة في أولى بطولات الجولف التي تقام في المملكة إلى جانب نخبة من أبرز اللاعبين على مستوى العالم.

وأضاف “أود أن أتوجه بجزيل الشكر إلى الهيئة العامة للاستثمار على دعمها الكبير، وأتطلع للتعاون مع مبادرة ’استثمر في السعودية‘ والمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية في المملكة أمام الجمهور الرياضي والشركات على حد سواء”.

وتقام بطولة “السعودية الدولية للجولف” برعاية مجموعة “سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية” خلال الفترة من 25 – 28 جمادى الأولى 1440، الموافق 31 يناير – 3 فبراير 2019، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وتشكّل البطولة فعالية ملائمة لجميع أفراد العائلة، حيث تستضيف باقة واسعة من الأنشطة المتميزة في قرية البطولة، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية التي تلبي اهتمامات جميع الأعمار. كما سيتم تخصيص برنامج ضيافة لمجموعة من الزوار، والذي سيرسي معايير جديدة من حيث الجودة والتجارب الراقية في رياضة الجولف. ويشتمل البرنامج على تقديم تشكيلة متنوعة من أشهى المأكولات، وتوفير أماكن خاصة للاجتماعات، ومنصات مشاهدة تتيح للزوار تجربة مميزة لمتابعة مجريات البطولة.