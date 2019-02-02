انطلاق ملتقى الفرسان في العلا بحضور محمد بن راشد

المواطن - الرياض

انطلقت، صباح اليوم السبت، مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمُّل، بمشاركة فرسان من دول خليجية وعربية وأوروبية؛ وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مكانة العلا كواجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.

وشهد الملتقى حضور نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

يشار إلى أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ موعد انطلاق البطولة الدولية لسباق القدرة والتحمُّل بمسافة ١٢٠ كلم على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي تُقام تحت شعار “ملتقى الفرسان”، وبإشراف الاتحاد السعودي للفروسية.

وتحمل البطولة، تصنيف نجمتين بالمطابقة مع اشتراطات الاتحاد الدولي للفروسية، كما تعد الأولى على مستوى العالم من حيث الجوائز.

ورصدت اللجنة المنظمة التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، جوائز عينية ومالية تصل قيمتها إلى 15 مليون ريال سعودي للفائزين في البطولة.