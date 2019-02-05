انفجار بطارية الجوال يحرق منزلًا في الطائف

المواطن - الطائف
تسبب انفجار بطارية الهاتف الجوال في حريق بأحد المنازل في الطائف.
وقال الدفاع المدني : أخمد مدني الطائف حريقاً اندلع في غرفة بمنزل بحي الفيصلية بسبب انفجار بطارية الجوال دون أي إصابات ولله الحمد.
تسبب انفجار بطارية الهاتف الجوال في حريق بأحد المنازل في الطائف.
وقال الدفاع المدني : أخمد مدني الطائف حريقاً اندلع في غرفة بمنزل بحي الفيصلية بسبب انفجار بطارية الجوال دون أي إصابات ولله الحمد.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.