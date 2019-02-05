انفجار بطارية الجوال يحرق منزلًا في الطائف

انفجار بطارية الجوال يحرق منزلًا في الطائف

2019/02/05
الساعة 2:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الطائف

تسبب انفجار بطارية الهاتف الجوال في حريق بأحد المنازل في الطائف.
وقال الدفاع المدني : أخمد مدني الطائف حريقاً اندلع في غرفة بمنزل بحي الفيصلية بسبب انفجار بطارية الجوال دون أي إصابات ولله الحمد.



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