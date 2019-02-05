انفجار بطارية الجوال يحرق منزلًا في الطائف

المواطن - الطائف

تسبب انفجار بطارية الهاتف الجوال في حريق بأحد المنازل في الطائف.

وقال الدفاع المدني : أخمد مدني الطائف حريقاً اندلع في غرفة بمنزل بحي الفيصلية بسبب انفجار بطارية الجوال دون أي إصابات ولله الحمد.