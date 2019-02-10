بأمر الملك.. تعيين 50 قاضياً بمحاكم المملكة

بأمر الملك.. تعيين 50 قاضياً بمحاكم المملكة

2019/02/10
الساعة 1:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله أمراً ملكياً بتعيين 50 قاضياً بوزارة العدل للعمل في مختلف محاكم المملكة.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الأمر الملكي وما تضمنه من تعيينات يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه ــ أيده الله ــ بمرفق القضاء، سائلاً المولى – عز وجل – أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله – عز وجل – وسنة نبيه – صلى الله عليه وسلم.​



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