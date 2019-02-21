بأي حال عاد الكلاسيكو يا اتحاد

المواطن - طارق سعد

لن يجد الهلال المتصدر وحامل اللقب، شريكه في كلاسيكو الكرة السعودية الاتحاد بأضعف وأوهن من هذا الحال.

الضغوط تحاصر الثمانيني من عشاقه قبل خصومه، كان الهبوط مجرد هاجس عابر، لكن مع توالي الجولات والإخفاقات بدأ الاتحاديون في تحسس القاع، وتسللت الانهزامية في قلوب اللاعبين جولة بعد جولة.

حتى لو قرر الاتحاديون العودة وبدء رحلة النجاة، اليوم هي مواجهة الهلال القوي والمتخم بالنجوم، وأفضل الفرق السعودية في الوقت الحالي رقماً ولعباً وثباتاً.

لن يجدي الاتحاد أمام الهلال على أرض الملعب سوى تقديم ملحمة صفراء، عنوانها تلك الأيام الخوالي للملهم الاتحادي محمد نور ومعه رفاقه بداية الألفية، والتي تربع فيها الاتحاد على عرش آسيا.

ينطلق الكلاسيكو اليوم في متناقضة نادرة بين المتصدر الهلال وصاحب المركز قبل الأخير الاتحاد، الذي يلقى تعاطف الكثيرين من عشاق اللعبة حتى من قائد خصم اليوم محمد الشلهوب.