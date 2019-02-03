بابا الفاتيكان يصل إلى الإمارات في زيارة تاريخية

المواطن - متابعة

وصل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إلى الإمارات، مساء اليوم الأحد، ليصبح أول بابا يزور شبه الجزيرة العربية.

وقد تلقى البابا دعوة من ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمشاركة في مؤتمر لحوار الأديان، حيث سيقام خلال هذه الزيارة التاريخية قداس الثلاثاء الذي من المتوقع أن يجتذب نحو 120 ألف شخص.

ويقطن الإمارات العربية المتحدة نحو مليون مسيحي من طائفة الروم الكاثوليك، معظمهم من الفلبين أو الهند.

وقال البابا في رسالة عبر مقطع فيديو يوم الخميس الماضي: “أنا سعيد بهذه المناسبة، وقد قدر لي الرب أن أكتب، على أرضكم العزيزة، صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الأديان”.

كما أضاف البابا أن “الإيمان بالله يوحد ولا يفرق، إنه يقربنا من بعضنا رغم الاختلافات، إنه يبعدنا عن العداء والكراهية”.

وأشاد البابا بدولة الإمارات وقال: إنها “أرض تحاول أن تكون نموذجًا للتعايش والأخوة الإنسانية، ومكانًا للقاء الحضارات والثقافات المتنوعة”.

وخلال وجوده في أبو ظبي، سيلتقي البابا أيضًا شيخ الأزهر أحمد الطيب.