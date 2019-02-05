باكستان تستعد لزيارة ضيفها الكبير الأمير محمد بن سلمان

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أكدت صحيفة “باكستان توداي”، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة ستحمل العديد من التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يصل ولي العهد إلى باكستان تلبية لدعوة من الحكومة الباكستانية في فبراير الجاري.

استثمارات ضخمة

وأفادت تقارير بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيعلن عن استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في باكستان بالإضافة إلى مبادرات اقتصادية ودبلوماسية أخرى.

وقد أعلن وزير الإعلام الفيدرالي فؤاد شودري عن هذه الزيارة، حيث تحدث إلى نظيره السعودي تركي الشبانه على الهاتف وناقش الطرفان العلاقة الوثيقة بين البلدين.

أخبر فؤاد شودري الوزير الشبانة أن باكستان تنتظر زيارة ولي العهد للبلاد، مهنئًا وزير الإعلام السعودي على توليه مهام عمله الجديد.

وقال شودري إن إسلام آباد والرياض تتمتعان بعلاقات مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون والثقة، وأعرب عن أمله في أن تفتح آفاق التعاون الجديدة في مجالات متنوعة، بما في ذلك وسائل الإعلام.

وكان وزير الطاقة والصناعة خالد الفالح قال خلال الشهر الماضي، إن المملكة ستقوم باستثمارات تاريخية في باكستان.

استثمارات نفطية

وأعلن وزير البترول غلام سروار خان أن مصفاة النفط الحكومية في جوادر سيتم تشغيلها بالاستثمار السعودي، وهو المشروع الذي سيكون أكبر استثمار من قبل المملكة في باكستان.

وأضاف أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشروع خلال الزيارة القادمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير الجاري.