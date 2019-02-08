بالأسماء.. وزارة البيئة تدعو ٢٤٩ مرشحًا لبدء المقابلات الشخصية هنا الرابط

المواطن - الرياض

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ٢٤٩ مرشحًا ومرشحة لبدء المقابلات الشخصية لشغل 93 وظيفة إدارية في الرياض وذلك وفق ما يلي:

موعد وأسماء المرشحين للمقابلة على وظيفة “مساح” في وزارة البيئة والمياه والزراعة

أرقام التسلسل عدد المرشحين للمقابلة التاريخ اليوم 1 -20 20 12 / 06 / 1440 هـ الأحد 21-40 20 13 / 06 / 1440 هـ الإثنين 41-60 20 14 / 06 / 1440 هـ الثلاثاء 61-80 20 15 / 06 / 1440 هـ الأربعاء ​ ​ 16 / 06 / 1440 هـ الخميس 81-100 20 19 / 06 / 1440 هـ الأحد 101-116 16 20 / 06 / 1440 هـ الإثنين 117-132 16 21 / 06 / 1440 هـ الثلاثاء ​ ​ 22 / 06 / 1440 هـ الأربعاء

المكان: مبنى الوزارة القديم – طريق الملك عبد العزيز – المدرج الرئيسي

الوقت: من الساعة 8:30 ص حتى الساعة 12:30 م

للاتصال أثناء الدوام الرسمي : هاتف ( 0112038888 ) تحويلة ( 1152 )

الهوية الوطنية مشفر الإسم م ******6280 ابراهيم صالح محمد آل صالح 1 ******7591 ابراهيم علي ابراهيم الزهراني 2 ******9409 احمد جزاع عاتق الجهني 3 ******1424 احمد زاهر بن احمد الشهري 4 ******0857 احمد ساعد رداد الطلحي 5 ******8603 احمد صالح محمد البليطيح 6 ******9126 احمد طلب مصلاح الرشيدي 7 ******5451 احمد معيض بن صميط الحربي 8 ******4622 ايمن خلف الله بن مفلح القرشي 9 ******4439 أمجد عوض بن أحمد القريعي 10 ******7319 أيمن ادريس طاهر صميلي 11 ******7638 بدر محمد سعيد العتيبي 12 ******1715 تركي عبدالله علي الصطامي 13 ******6889 جاسم عيد عبدالله الحربي 14 ******9708 حاتم حسن ابراهيم شويهي 15 ******8114 حسن علي بن ابراهيم البراهيم 16 ******4625 حسن محمد بن حسن الشاوي 17 ******9813 حسين محمد حسن مجرشي 18 ******8828 حماد عوض بن حماد الجهني 19 ******0492 حميد بن عويض بن شلوه الجابري 20 ******4913 خالد سعيد ظافر الخثعمي 21 ******5653 خالد شمروخ بن صنيتان الحربي 22 ******3422 خالد عبدالعزيز عبدالله العتيبي 23 ******9335 خالد عبيد مزعل الحربي 24 ******8573 راكان بندر بن سعيد السويهري 25 ******5215 رضا عون بن علي العبدرب الرسول 26 ******7556 ريان عواض عوض الطلحي 27 ******0263 زياد تراحيب ربعي المقاطي 28 ******2469 زياد عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني 29 ******0542 ساري مسعد سالم المحمدي 30 ******2502 سالم مسفر بن محمد اليامي 31 ******2186 سعد صالح سعد الغامدي 32 ******7497 سعد عبدالعزيز سعيد الاسمري 33 ******2910 سعود سعد مسعود الحارثي 34 ******8814 سلطان أحمد بن عيسى عسيري 35 ******6304 سلطان حمد محمد المطيري 36 ******4496 سلطان يحيى اسماعيل خرمي 37 ******9531 سلمان عواض ثاني السهلي 38 ******4928 سمير سلمان بن عابد السحيمي 39 ******0166 صالح حسين بن علي العجمي 40 ******6698 صالح هزاع صالح الفهيقي 41 ******7838 طارق صالح عبدالله الموينع 42 ******0586 طاسان عبدالرحمن بن موسى الطاسان 43 ******6458 ظافر سعيد بن سعيدان آل اباالطحين 44 ******6009 عامر عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد 45 ******5995 عامر عبيد بن مقبل الحربي 46 ******0913 عامر محمد مسلم البلوي 47 ******1104 عبدالاله عبدالله سعد الخرجي 48 ******0117 عبدالرحمن جابر هادي جعفري 49 ******2808 عبدالرحمن حنش شماس الغموي 50 ******5403 عبدالرحمن عبدالله حسين الغامدي 51 ******5682 عبدالرحمن لافي صياح العنزي 52 ******8925 عبدالرحمن محمد بن حمدان الحربي 53 ******0212 عبدالرحمن مرزوق عبدالرحمن الخيبري 54 ******2555 عبدالرحمن مسفر سفر المقاطي 55 ******9034 عبدالعزيز عبدالرحمن بن حمد العقيلي 56 ******6935 عبدالعزيز عبده بن علي المدخلي 57 ******2484 عبدالعزيز محمد علي آل محيا 58 ******9320 عبدالكريم سالم شباب القثامي 59 ******5123 عبدالله سعد مذكر الروقي 60 ******4390 عبدالله سعيد حسن الاصلعي 61 ******5797 عبدالله علي زايد آل سعيد 62 ******8134 عبدالله عيدان عبدالله الحارثي 63 ******6157 عبدالله فهد عبدالله الجميل 64 ******1848 عبدالله محمد بن عبدالله العتيبي 65 ******9077 عبدالله محمد معيض الجعيد 66 ******0271 عبدالله مطر يوسف الحربي 67 ******9083 عبدالله يوسف بن سعد العجمي 68 ******8124 عبدالمجيد مهناء مطر الصلبي 69 ******9612 علي حسن هادي الحلافي 70 ******6835 علي حسين بن علي اليامي 71 ******8280 علي سعيد مرضي الزهراني 72 ******8513 علي سليمان علي الصايغ 73 ******3830 علي معين بن هويج آل صليع 74 ******2007 علي يحي احمد الفيفي 75 ******6038 عماد عبدالرحيم محمد بديوي 76 ******9016 عمار مبيريك حمدان الجهني 77 ******9080 عمر عطيه سترالله الحارثي 78 ******3587 فارس ضيف الله معوض الجابري 79 ******6065 فرج حسين بن فرج اليامي 80 ******3965 فهد زايد عبدالله المطيري 81 ******2942 فهد عايض محمد الدوسري 82 ******5909 فهد عيد بن غصاب العنزي 83 ******5379 فيصل حمدان بن مرزوق الحربي 84 ******1927 فيصل سعد محمد الحارثي 85 ******8370 فيصل مسفر سفر العصيمي 86 ******5154 قاسم عمار بن مناع العتيبي 87 ******6210 قصير زاهر محمد عسيري 88 ******8404 متعب صالح بن محمد الغامدي 89 ******9165 مجتبى محمدعلي بن سعود البن حمضه 90 ******3538 مجدي خالد فلاح العنزي 91 ******5793 محمد ابراهيم بن علي البراهيم 92 ******1763 محمد احمد محمد الجحدلي 93 ******0442 محمد احمد محمد عسيري 94 ******7280 محمد بن عبدالله بن ضبيان الحربي 95 ******4203 محمد حسن علي ابوزوله 96 ******3121 محمد حمد بن فرج اليامي 97 ******7201 محمد سالم صالح الكريديس 98 ******5812 محمد صالح عبدالله الرفيدان 99 ******0074 محمد عبدالرحمن محسن الشربي 100 ******8710 محمد عبدالله بن معتوق القديحي 101 ******1332 محمد علي عبده الشهري 102 ******9737 محمد علي محمد الشهري 103 ******2173 محمد عواض مقبول العتيبي 104 ******9176 محمد عوده رداد الطلحي 105 ******2642 محمد مرضى بن عياده العنزي 106 ******6296 محمد يوسف حسين الحربي 107 ******6647 مرتضى شاكر بن خليل آل سالم 108 ******8962 مروان طارق محمد ميره 109 ******3292 مروان مشعل سعد الثبيتي 110 ******7768 مسفر علي بن فرج آل رزق 111 ******9572 مشاري سراج ابن احمد الحارثي 112 ******5893 مشاري عبد الله ابراهيم الصيقل 113 ******4754 مشاري مسعود سعد الحربي 114 ******6843 مشعل حميد لاحق القثامي 115 ******0384 مفرح سالم بن حسين ال مخلص 116 ******0053 منصور ابراهيم اسعد الفيفي 117 ******7395 منير ضيف الله سليم السلمي 118 ******6550 مهند حمد بن محمد الهطلاني 119 ******5781 موسى احمد جابر الصوقعي 120 ******8025 ناصر احمد علي عقيلي 121 ******9285 ناصر محمد يحي غزواني 122 ******9672 نواف طلال احمد حكمي 123 ******0397 هاشم حامد بنيه الشريف 124 ******7905 هشام ابراهيم ابوالقاسم مباركي 125 ******2059 هشام عابد سليم القرشي 126 ******0554 هشام عبدالعزيز سليم الحارثي 127 ******7108 هشام مصطفى بن عبدالله المسلم 128 ******3704 وائل عيد بن غصاب العنزي 129 ******3210 وسيم باخت ضيف الله العتيبي 130 ******9062 وليد حمود محمد الشهري 131 ******1726 ياسر عتيق سالم العطوي 132

موعد وأسماء المرشحين والمرشحات للمقابلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة على الوظائف التالية:

(فني زراعي – مهندس معماري مساعد – مهندس بيئي مساعد – باحث بيئي – مطور برامج مساعد – امين مكتبه – باحث ميزانيه مساعد – محاسب مساعد – مدقق حسابات مساعد – باحث مشتريات مساعد – مدقق مناقصات – مترجم لغة انجليزيه – مأمور علاقات عامه – محلل نظم – مطور برامج)

التسلسل عدد المرشحين للمقابلة التاريخ اليوم 1-28 28 12 / 06 / 1440 هـ الأحد 29-41 13 13 / 06 / 1440 هـ الإثنين 42-67 26 14 / 06 / 1440 هـ الثلاثاء 68-82 15 15 / 06 / 1440 هـ الأربعاء 16 / 06 / 1440 هـ الخميس 83-107 25 19 / 06 / 1440 هـ الأحد 108-117 10 20 / 06 / 1440 هـ الإثنين

المكان: مبنى الوزارة الجديد – مخرج 12 – القاعة الزجاجية

الوقت: من الساعة 8:30 ص حتى الساعة 12:30 م

للاتصال أثناء الدوام الرسمي : هاتف ( 0112038888 ) تحويلة ( 1152 )

الهوية الوطنية مشفر الإسم م ******8352 احمد ابن فيصل ابن هاشم القثامي 1 ******3356 بدر صلاح بن عبدالله الفقيه 2 ******1961 حسين كمال الدين حسين فلمبان 3 ******3951 خالد علي بن احمد البارقي 4 ******7833 خالد ناصر صالح الحارثي 5 ******2783 سيف حسن عبدالله الرهين 6 ******5184 صالح عماد بن محمد المبرزي 7 ******5432 عباد عمر علي ابوالخير 8 ******4961 عبدالله عبيد عاضه العتيبي 9 ******3013 علي حسين بن قاسم هزاع 10 ******2235 علي عبدالهادي بن علي آل حميران 11 ******7569 علي عبدرب الأمير بن احمد السالم 12 ******6671 عماد حمدى هاشم ابوخشبه 13 ******3893 عماد عمر سالم نجيم 14 ******1517 فيصل محمد حمدان اللهيبي 15 ******2865 لؤي حبيب بن علي الهلال 16 ******4973 محمد سلمان بن صالح الدليم 17 ******9895 منصور بخيت يوسف الصبحي 18 ******7628 منير نوري بن اسعد الصاخن 19 ******6205 موسى جعفر بن عبدالعلى آل حماده 20 ******9634 وائل عبدالرحمن بن عثمان با موسى 21 ******3194 يزيد سامي حميد الجدعاني 22 ******0447 يوسف حمد حامد متوكل 23 ******8696 أحلام عائد حمد العنزي 24 ******2851 تهاني صالح عايض الرشيدي 25 ******8654 حوراء حسن بن محمد آل غزوي 26 ******2099 فاطمه عبدالهادي بن طاهر الحداد 27 ******8798 منى ماضي فايز الحربي 28 ******5439 احمد حسن بن عبدالله العيثان 29 ******6286 جابر أمين معيصب الغموي 30 ******2217 زياد فهد داخل الحربي 31 ******4601 صالح عبدالله حمد المخايطه 32 ******4771 عبدالملك هشام بن عبدالله بن مليح 33 ******2621 فارس صالح بن حمود العنزي 34 ******5443 فارس علي احمد الغامدي 35 ******4344 فهد مسعود قعيد العتيبي 36 ******0582 قاسم انور بن محمد الهلال 37 ******6508 محمد علي بن عيسى آل فسيل 38 ******1361 مشاري عيسى حرص العتيبي 39 ******4864 معاذ خالد بن حمد الفرج 40 ******3794 هاني عبدالله بن غازي المطيري 41 ******3047 ابتسام حسن بن محمد آل رميح 42 ******4458 احلام رده بن مذخر العتيبي 43 ******0287 احلام سعيد بن عيظه كربان 44 ******1826 ايمان محمد بن سعيد الغامدي 45 ******5117 آمنه حبيب بن منصور آل محمدعلي 46 ******8652 بدريه علي بن محمد المطيري 47 ******7007 جواهر عبدالله فرحان الفيفي 48 ******6991 جوهره عبدالله فرحان الفيفي 49 ******8740 جوهره موسى محمدعلي طباخ 50 ******8943 خديجه عبدالله غالب الشريف 51 ******1413 دعاء حسن مبارك الفهمى 52 ******8177 راويه جابر بن جبل السلمى 53 ******1584 رزان محمد بن جميل ربوعي 54 ******6269 رنده دخيل الله بن هليل المطرفي 55 ******1758 سعاد عبدالله بن محمد القرني 56 ******0918 صفيه عوض غرمان الشهري 57 ******7883 فاطمه حسن محمد العمري 58 ******5764 فاطمه علي بن مهدي آل شياب 59 ******0145 نوره علي جارالله المشيطي 60 ******4836 العنود محمد ناصر ابوسالم 61 ******9682 حصه فهد عواض المطيري 62 ******9738 ساميه خالد عبدالرحمن السيف 63 ******9181 معصومه ابراهيم بن طاهر محيميد 64 ******8896 منال ناصر بن سعيد عسيري 65 ******8586 نوره عبدالعزيز ابراهيم العيد 66 ******4465 نوف عبدالرحمن عبدالعزيز المهناء 67 ******8791 نهال سعود محجوب حجار 68 ******4327 منى ناصر عبدالله الماجد 69 ******5765 محاسن احمد سالم المرشدي 70 ******9846 منال سعيد بن عبدالله الشهراني 71 ******8343 خلود محمد علي القحطاني 72 ******2362 مزنه عبدالله علي العرجاني 73 ******0721 شريفه علي بن محمد عسيري 74 ******8747 سميره منصور سعيد بن مانع 75 ******0322 اسماء عبدالله صالح الصائغ 76 ******6509 نوره عبدالرحمن عيسى المالكي 77 ******5033 حسنه عامر معيض الحارثي 78 ******8431 اشتياق محمد عباس النعمي 79 ******0956 شريفه محمد علي الفليج 80 ******3276 مريم محمد حمود الجوفي 81 ******6267 الجازي صالح بن راشد المري 82 ******3654 اثير محمد عبدالكريم الفياض 83 ******5606 احلام محمد عمر على محمد مود 84 ******1347 افراح عبود احمد باكلكا 85 ******0220 امل منصور عبدالعزيز السهلي 86 ******1554 اميره عاطي سافر الراشدي 87 ******0172 أبرار عبدالله احمد بتوه 88 ******8842 تهاني محمد احمد باوزير 89 ******2606 جميله محمد بن عبدالله القرني 90 ******3655 خلود احمد بن درويش الحازمي 91 ******1128 خلود عمر مبارك العوبثاني 92 ******6757 داليا خالد يحي زاحم 93 ******8024 ديمه عبدالله عبدالعزيز الحقباني 94 ******5030 ريهام محمد عبدالرحمن الشائع 95 ******4142 زينب ابراهيم بن احمد المرهون 96 ******0547 شيماء يوسف محمد صبري 97 ******4670 غيداء عبيد فالح النفيعي 98 ******2308 فاطمه سيد ابراهيم عزت 99 ******1569 فاطمه شاكر عبدالله الوذيناني 100 ******9541 فتون احمد عبدالله ابار 101 ******4178 فلوه عبدالعزيز محمد آل الشيخ 102 ******7998 مشاعل محمد بن عبدالله المعجل 103 ******5378 نوف عبدالعزيز بن ابراهيم الجريفاني 104 ******1984 نوف محمد بن علي المسلماني 105 ******1535 هناء محمد عبدالمعين الزبيدى 106 ******2829 هنادي عبدالله محمد عنبر 107 ******8495 اشجان علوي محمدعلي مطر 108 ******4684 اميره عمر عبداللطيف البازي 109 ******4602 ايمان بنت احمد بن عمر بامنصور 110 ******8430 ايمان محفوظ عبدون باخريصه 111 ******3142 تهاني عبدالرحمن بن سعد الدايل 112 ******0426 حصه عبدالعزيز عبدالله العيسى 113 ******7836 لمياء ياسين تيسير العلبي 114 ******8532 مشاعل صالح حماد الحماد 115 ******9437 منى احمد عطيه الصحفي 116 ******8463 نوف احمد سعود الزعاقي 117

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، قد أعلنت عن توفر 93 وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء.

وأوضح وزارة البيئة أن الوظائف الشاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وعددها 54 وظيفة للرجال و39 للنساء، مبيناً أن منها 47 وظيفة على المرتبة الخامسة، و28 على المرتبة السادسة، و18 على المرتبة السابعة.