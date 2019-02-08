بالأسماء.. وزارة البيئة تدعو ٢٤٩ مرشحًا لبدء المقابلات الشخصية هنا الرابط

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ٢٤٩ مرشحًا ومرشحة لبدء المقابلات الشخصية لشغل 93 وظيفة إدارية في الرياض وذلك وفق ما يلي:
موعد وأسماء المرشحين للمقابلة على وظيفة “مساح” في وزارة البيئة والمياه والزراعة
|أرقام التسلسل
|عدد المرشحين للمقابلة
|التاريخ
|اليوم
|1 -20
|20
|12 / 06 / 1440 هـ
|الأحد
|21-40
|20
|13 / 06 / 1440 هـ
|الإثنين
|41-60
|20
|14 / 06 / 1440 هـ
|الثلاثاء
|61-80
|20
|15 / 06 / 1440 هـ
|الأربعاء
|
|
|16 / 06 / 1440 هـ
|الخميس
|81-100
|20
|19 / 06 / 1440 هـ
|الأحد
|101-116
|16
|20 / 06 / 1440 هـ
|الإثنين
|117-132
|16
|21 / 06 / 1440 هـ
|الثلاثاء
|
|
|22 / 06 / 1440 هـ
|الأربعاء
المكان: مبنى الوزارة القديم – طريق الملك عبد العزيز – المدرج الرئيسي
الوقت: من الساعة 8:30 ص حتى الساعة 12:30 م
للاتصال أثناء الدوام الرسمي : هاتف ( 0112038888 ) تحويلة ( 1152 )
|الهوية الوطنية مشفر
|الإسم
|م
|******6280
|ابراهيم صالح محمد آل صالح
|1
|******7591
|ابراهيم علي ابراهيم الزهراني
|2
|******9409
|احمد جزاع عاتق الجهني
|3
|******1424
|احمد زاهر بن احمد الشهري
|4
|******0857
|احمد ساعد رداد الطلحي
|5
|******8603
|احمد صالح محمد البليطيح
|6
|******9126
|احمد طلب مصلاح الرشيدي
|7
|******5451
|احمد معيض بن صميط الحربي
|8
|******4622
|ايمن خلف الله بن مفلح القرشي
|9
|******4439
|أمجد عوض بن أحمد القريعي
|10
|******7319
|أيمن ادريس طاهر صميلي
|11
|******7638
|بدر محمد سعيد العتيبي
|12
|******1715
|تركي عبدالله علي الصطامي
|13
|******6889
|جاسم عيد عبدالله الحربي
|14
|******9708
|حاتم حسن ابراهيم شويهي
|15
|******8114
|حسن علي بن ابراهيم البراهيم
|16
|******4625
|حسن محمد بن حسن الشاوي
|17
|******9813
|حسين محمد حسن مجرشي
|18
|******8828
|حماد عوض بن حماد الجهني
|19
|******0492
|حميد بن عويض بن شلوه الجابري
|20
|******4913
|خالد سعيد ظافر الخثعمي
|21
|******5653
|خالد شمروخ بن صنيتان الحربي
|22
|******3422
|خالد عبدالعزيز عبدالله العتيبي
|23
|******9335
|خالد عبيد مزعل الحربي
|24
|******8573
|راكان بندر بن سعيد السويهري
|25
|******5215
|رضا عون بن علي العبدرب الرسول
|26
|******7556
|ريان عواض عوض الطلحي
|27
|******0263
|زياد تراحيب ربعي المقاطي
|28
|******2469
|زياد عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني
|29
|******0542
|ساري مسعد سالم المحمدي
|30
|******2502
|سالم مسفر بن محمد اليامي
|31
|******2186
|سعد صالح سعد الغامدي
|32
|******7497
|سعد عبدالعزيز سعيد الاسمري
|33
|******2910
|سعود سعد مسعود الحارثي
|34
|******8814
|سلطان أحمد بن عيسى عسيري
|35
|******6304
|سلطان حمد محمد المطيري
|36
|******4496
|سلطان يحيى اسماعيل خرمي
|37
|******9531
|سلمان عواض ثاني السهلي
|38
|******4928
|سمير سلمان بن عابد السحيمي
|39
|******0166
|صالح حسين بن علي العجمي
|40
|******6698
|صالح هزاع صالح الفهيقي
|41
|******7838
|طارق صالح عبدالله الموينع
|42
|******0586
|طاسان عبدالرحمن بن موسى الطاسان
|43
|******6458
|ظافر سعيد بن سعيدان آل اباالطحين
|44
|******6009
|عامر عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد
|45
|******5995
|عامر عبيد بن مقبل الحربي
|46
|******0913
|عامر محمد مسلم البلوي
|47
|******1104
|عبدالاله عبدالله سعد الخرجي
|48
|******0117
|عبدالرحمن جابر هادي جعفري
|49
|******2808
|عبدالرحمن حنش شماس الغموي
|50
|******5403
|عبدالرحمن عبدالله حسين الغامدي
|51
|******5682
|عبدالرحمن لافي صياح العنزي
|52
|******8925
|عبدالرحمن محمد بن حمدان الحربي
|53
|******0212
|عبدالرحمن مرزوق عبدالرحمن الخيبري
|54
|******2555
|عبدالرحمن مسفر سفر المقاطي
|55
|******9034
|عبدالعزيز عبدالرحمن بن حمد العقيلي
|56
|******6935
|عبدالعزيز عبده بن علي المدخلي
|57
|******2484
|عبدالعزيز محمد علي آل محيا
|58
|******9320
|عبدالكريم سالم شباب القثامي
|59
|******5123
|عبدالله سعد مذكر الروقي
|60
|******4390
|عبدالله سعيد حسن الاصلعي
|61
|******5797
|عبدالله علي زايد آل سعيد
|62
|******8134
|عبدالله عيدان عبدالله الحارثي
|63
|******6157
|عبدالله فهد عبدالله الجميل
|64
|******1848
|عبدالله محمد بن عبدالله العتيبي
|65
|******9077
|عبدالله محمد معيض الجعيد
|66
|******0271
|عبدالله مطر يوسف الحربي
|67
|******9083
|عبدالله يوسف بن سعد العجمي
|68
|******8124
|عبدالمجيد مهناء مطر الصلبي
|69
|******9612
|علي حسن هادي الحلافي
|70
|******6835
|علي حسين بن علي اليامي
|71
|******8280
|علي سعيد مرضي الزهراني
|72
|******8513
|علي سليمان علي الصايغ
|73
|******3830
|علي معين بن هويج آل صليع
|74
|******2007
|علي يحي احمد الفيفي
|75
|******6038
|عماد عبدالرحيم محمد بديوي
|76
|******9016
|عمار مبيريك حمدان الجهني
|77
|******9080
|عمر عطيه سترالله الحارثي
|78
|******3587
|فارس ضيف الله معوض الجابري
|79
|******6065
|فرج حسين بن فرج اليامي
|80
|******3965
|فهد زايد عبدالله المطيري
|81
|******2942
|فهد عايض محمد الدوسري
|82
|******5909
|فهد عيد بن غصاب العنزي
|83
|******5379
|فيصل حمدان بن مرزوق الحربي
|84
|******1927
|فيصل سعد محمد الحارثي
|85
|******8370
|فيصل مسفر سفر العصيمي
|86
|******5154
|قاسم عمار بن مناع العتيبي
|87
|******6210
|قصير زاهر محمد عسيري
|88
|******8404
|متعب صالح بن محمد الغامدي
|89
|******9165
|مجتبى محمدعلي بن سعود البن حمضه
|90
|******3538
|مجدي خالد فلاح العنزي
|91
|******5793
|محمد ابراهيم بن علي البراهيم
|92
|******1763
|محمد احمد محمد الجحدلي
|93
|******0442
|محمد احمد محمد عسيري
|94
|******7280
|محمد بن عبدالله بن ضبيان الحربي
|95
|******4203
|محمد حسن علي ابوزوله
|96
|******3121
|محمد حمد بن فرج اليامي
|97
|******7201
|محمد سالم صالح الكريديس
|98
|******5812
|محمد صالح عبدالله الرفيدان
|99
|******0074
|محمد عبدالرحمن محسن الشربي
|100
|******8710
|محمد عبدالله بن معتوق القديحي
|101
|******1332
|محمد علي عبده الشهري
|102
|******9737
|محمد علي محمد الشهري
|103
|******2173
|محمد عواض مقبول العتيبي
|104
|******9176
|محمد عوده رداد الطلحي
|105
|******2642
|محمد مرضى بن عياده العنزي
|106
|******6296
|محمد يوسف حسين الحربي
|107
|******6647
|مرتضى شاكر بن خليل آل سالم
|108
|******8962
|مروان طارق محمد ميره
|109
|******3292
|مروان مشعل سعد الثبيتي
|110
|******7768
|مسفر علي بن فرج آل رزق
|111
|******9572
|مشاري سراج ابن احمد الحارثي
|112
|******5893
|مشاري عبد الله ابراهيم الصيقل
|113
|******4754
|مشاري مسعود سعد الحربي
|114
|******6843
|مشعل حميد لاحق القثامي
|115
|******0384
|مفرح سالم بن حسين ال مخلص
|116
|******0053
|منصور ابراهيم اسعد الفيفي
|117
|******7395
|منير ضيف الله سليم السلمي
|118
|******6550
|مهند حمد بن محمد الهطلاني
|119
|******5781
|موسى احمد جابر الصوقعي
|120
|******8025
|ناصر احمد علي عقيلي
|121
|******9285
|ناصر محمد يحي غزواني
|122
|******9672
|نواف طلال احمد حكمي
|123
|******0397
|هاشم حامد بنيه الشريف
|124
|******7905
|هشام ابراهيم ابوالقاسم مباركي
|125
|******2059
|هشام عابد سليم القرشي
|126
|******0554
|هشام عبدالعزيز سليم الحارثي
|127
|******7108
|هشام مصطفى بن عبدالله المسلم
|128
|******3704
|وائل عيد بن غصاب العنزي
|129
|******3210
|وسيم باخت ضيف الله العتيبي
|130
|******9062
|وليد حمود محمد الشهري
|131
|******1726
|ياسر عتيق سالم العطوي
|132
موعد وأسماء المرشحين والمرشحات للمقابلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة على الوظائف التالية:
(فني زراعي – مهندس معماري مساعد – مهندس بيئي مساعد – باحث بيئي – مطور برامج مساعد – امين مكتبه – باحث ميزانيه مساعد – محاسب مساعد – مدقق حسابات مساعد – باحث مشتريات مساعد – مدقق مناقصات – مترجم لغة انجليزيه – مأمور علاقات عامه – محلل نظم – مطور برامج)
|التسلسل
|عدد المرشحين للمقابلة
|التاريخ
|اليوم
|1-28
|28
|12 / 06 / 1440 هـ
|الأحد
|29-41
|13
|13 / 06 / 1440 هـ
|الإثنين
|42-67
|26
|14 / 06 / 1440 هـ
|الثلاثاء
|68-82
|15
|15 / 06 / 1440 هـ
|الأربعاء
|16 / 06 / 1440 هـ
|الخميس
|83-107
|25
|19 / 06 / 1440 هـ
|الأحد
|108-117
|10
|20 / 06 / 1440 هـ
|الإثنين
المكان: مبنى الوزارة الجديد – مخرج 12 – القاعة الزجاجية
الوقت: من الساعة 8:30 ص حتى الساعة 12:30 م
للاتصال أثناء الدوام الرسمي : هاتف ( 0112038888 ) تحويلة ( 1152 )
|الهوية الوطنية مشفر
|الإسم
|م
|******8352
|احمد ابن فيصل ابن هاشم القثامي
|1
|******3356
|بدر صلاح بن عبدالله الفقيه
|2
|******1961
|حسين كمال الدين حسين فلمبان
|3
|******3951
|خالد علي بن احمد البارقي
|4
|******7833
|خالد ناصر صالح الحارثي
|5
|******2783
|سيف حسن عبدالله الرهين
|6
|******5184
|صالح عماد بن محمد المبرزي
|7
|******5432
|عباد عمر علي ابوالخير
|8
|******4961
|عبدالله عبيد عاضه العتيبي
|9
|******3013
|علي حسين بن قاسم هزاع
|10
|******2235
|علي عبدالهادي بن علي آل حميران
|11
|******7569
|علي عبدرب الأمير بن احمد السالم
|12
|******6671
|عماد حمدى هاشم ابوخشبه
|13
|******3893
|عماد عمر سالم نجيم
|14
|******1517
|فيصل محمد حمدان اللهيبي
|15
|******2865
|لؤي حبيب بن علي الهلال
|16
|******4973
|محمد سلمان بن صالح الدليم
|17
|******9895
|منصور بخيت يوسف الصبحي
|18
|******7628
|منير نوري بن اسعد الصاخن
|19
|******6205
|موسى جعفر بن عبدالعلى آل حماده
|20
|******9634
|وائل عبدالرحمن بن عثمان با موسى
|21
|******3194
|يزيد سامي حميد الجدعاني
|22
|******0447
|يوسف حمد حامد متوكل
|23
|******8696
|أحلام عائد حمد العنزي
|24
|******2851
|تهاني صالح عايض الرشيدي
|25
|******8654
|حوراء حسن بن محمد آل غزوي
|26
|******2099
|فاطمه عبدالهادي بن طاهر الحداد
|27
|******8798
|منى ماضي فايز الحربي
|28
|******5439
|احمد حسن بن عبدالله العيثان
|29
|******6286
|جابر أمين معيصب الغموي
|30
|******2217
|زياد فهد داخل الحربي
|31
|******4601
|صالح عبدالله حمد المخايطه
|32
|******4771
|عبدالملك هشام بن عبدالله بن مليح
|33
|******2621
|فارس صالح بن حمود العنزي
|34
|******5443
|فارس علي احمد الغامدي
|35
|******4344
|فهد مسعود قعيد العتيبي
|36
|******0582
|قاسم انور بن محمد الهلال
|37
|******6508
|محمد علي بن عيسى آل فسيل
|38
|******1361
|مشاري عيسى حرص العتيبي
|39
|******4864
|معاذ خالد بن حمد الفرج
|40
|******3794
|هاني عبدالله بن غازي المطيري
|41
|******3047
|ابتسام حسن بن محمد آل رميح
|42
|******4458
|احلام رده بن مذخر العتيبي
|43
|******0287
|احلام سعيد بن عيظه كربان
|44
|******1826
|ايمان محمد بن سعيد الغامدي
|45
|******5117
|آمنه حبيب بن منصور آل محمدعلي
|46
|******8652
|بدريه علي بن محمد المطيري
|47
|******7007
|جواهر عبدالله فرحان الفيفي
|48
|******6991
|جوهره عبدالله فرحان الفيفي
|49
|******8740
|جوهره موسى محمدعلي طباخ
|50
|******8943
|خديجه عبدالله غالب الشريف
|51
|******1413
|دعاء حسن مبارك الفهمى
|52
|******8177
|راويه جابر بن جبل السلمى
|53
|******1584
|رزان محمد بن جميل ربوعي
|54
|******6269
|رنده دخيل الله بن هليل المطرفي
|55
|******1758
|سعاد عبدالله بن محمد القرني
|56
|******0918
|صفيه عوض غرمان الشهري
|57
|******7883
|فاطمه حسن محمد العمري
|58
|******5764
|فاطمه علي بن مهدي آل شياب
|59
|******0145
|نوره علي جارالله المشيطي
|60
|******4836
|العنود محمد ناصر ابوسالم
|61
|******9682
|حصه فهد عواض المطيري
|62
|******9738
|ساميه خالد عبدالرحمن السيف
|63
|******9181
|معصومه ابراهيم بن طاهر محيميد
|64
|******8896
|منال ناصر بن سعيد عسيري
|65
|******8586
|نوره عبدالعزيز ابراهيم العيد
|66
|******4465
|نوف عبدالرحمن عبدالعزيز المهناء
|67
|******8791
|نهال سعود محجوب حجار
|68
|******4327
|منى ناصر عبدالله الماجد
|69
|******5765
|محاسن احمد سالم المرشدي
|70
|******9846
|منال سعيد بن عبدالله الشهراني
|71
|******8343
|خلود محمد علي القحطاني
|72
|******2362
|مزنه عبدالله علي العرجاني
|73
|******0721
|شريفه علي بن محمد عسيري
|74
|******8747
|سميره منصور سعيد بن مانع
|75
|******0322
|اسماء عبدالله صالح الصائغ
|76
|******6509
|نوره عبدالرحمن عيسى المالكي
|77
|******5033
|حسنه عامر معيض الحارثي
|78
|******8431
|اشتياق محمد عباس النعمي
|79
|******0956
|شريفه محمد علي الفليج
|80
|******3276
|مريم محمد حمود الجوفي
|81
|******6267
|الجازي صالح بن راشد المري
|82
|******3654
|اثير محمد عبدالكريم الفياض
|83
|******5606
|احلام محمد عمر على محمد مود
|84
|******1347
|افراح عبود احمد باكلكا
|85
|******0220
|امل منصور عبدالعزيز السهلي
|86
|******1554
|اميره عاطي سافر الراشدي
|87
|******0172
|أبرار عبدالله احمد بتوه
|88
|******8842
|تهاني محمد احمد باوزير
|89
|******2606
|جميله محمد بن عبدالله القرني
|90
|******3655
|خلود احمد بن درويش الحازمي
|91
|******1128
|خلود عمر مبارك العوبثاني
|92
|******6757
|داليا خالد يحي زاحم
|93
|******8024
|ديمه عبدالله عبدالعزيز الحقباني
|94
|******5030
|ريهام محمد عبدالرحمن الشائع
|95
|******4142
|زينب ابراهيم بن احمد المرهون
|96
|******0547
|شيماء يوسف محمد صبري
|97
|******4670
|غيداء عبيد فالح النفيعي
|98
|******2308
|فاطمه سيد ابراهيم عزت
|99
|******1569
|فاطمه شاكر عبدالله الوذيناني
|100
|******9541
|فتون احمد عبدالله ابار
|101
|******4178
|فلوه عبدالعزيز محمد آل الشيخ
|102
|******7998
|مشاعل محمد بن عبدالله المعجل
|103
|******5378
|نوف عبدالعزيز بن ابراهيم الجريفاني
|104
|******1984
|نوف محمد بن علي المسلماني
|105
|******1535
|هناء محمد عبدالمعين الزبيدى
|106
|******2829
|هنادي عبدالله محمد عنبر
|107
|******8495
|اشجان علوي محمدعلي مطر
|108
|******4684
|اميره عمر عبداللطيف البازي
|109
|******4602
|ايمان بنت احمد بن عمر بامنصور
|110
|******8430
|ايمان محفوظ عبدون باخريصه
|111
|******3142
|تهاني عبدالرحمن بن سعد الدايل
|112
|******0426
|حصه عبدالعزيز عبدالله العيسى
|113
|******7836
|لمياء ياسين تيسير العلبي
|114
|******8532
|مشاعل صالح حماد الحماد
|115
|******9437
|منى احمد عطيه الصحفي
|116
|******8463
|نوف احمد سعود الزعاقي
|117
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، قد أعلنت عن توفر 93 وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء.
وأوضح وزارة البيئة أن الوظائف الشاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وعددها 54 وظيفة للرجال و39 للنساء، مبيناً أن منها 47 وظيفة على المرتبة الخامسة، و28 على المرتبة السادسة، و18 على المرتبة السابعة.